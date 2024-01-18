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OPINION

Країну треба перезасновувати з нуля

Вікторія Сюмар
18 січня, 2024 четвер
08:02
Погляд Вікторія Сюмар

Я вже давно не вірю в "чистих і святих" в політиці чи будь-де. Але вірю в баланси та інституції

Найбільша проблема сучасної України — це відсутність балансів і дуже слабкі, майже знищені інституції.

Свобода слова і стійкість американської демократії захищені першою поправкою до Конституції, виборами що два роки, і дуже сильними та конкурентними партіями. Сильним Конгресом і незалежними судами. І така інституційна конкурентна система пережила Трампа, який тяжіє до авторитарного і популістського стилю управління.

Українська правоохоронна система (можливо за винятком нової антикорупційної) надзвичайно політично залежна. Як залежним є і парламент через наявність монобільшості та уряд, який радше можна назвати урядом "чєгоізволітє", ніж українським урядом.

Тому не дивно, що за журналістами стежать, і роблять це найімовірніше правоохоронні органи. І я далека від думки, що роблять це силовики з власної ініціативи.

Журналістів як інститут "четвертої влади" вже давно пробують замінити ручними й зручними ТГканалами. А тепер їх вже показово "карають" силовими акціями невідомих осіб та записами приватних вечірок.

Бо якщо вдавалося всі пʼять років це робити з таким інститутом як опозиція, стежити, знецінювати, порушувати права, то потім це поширилося на весь парламент. Врешті й на журналістів.

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Якщо цензура проходить легко завдяки єдиному марафону, то рано чи пізно захочеться зачистити і решту студій та видань.

Влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. В нас влада абсолютна. Бо монобільшість, цензура, війна, повістки, залежні правоохоронці, страх і закриті кордони.

Щоб відстояти свою державу в цій екзистенційній війні ми маємо всі грати за правилами й відбудувати інституції — робочий і дієвий парламент, сильний професійний уряд, якісну журналістику замість пропаганди, незалежну правоохоронну систему, сильну опозицію, чесні вибори та інститут репутації, який у 2019 хакнули по приколу "весільні фотографи".

Вже давно не смішно. Країну треба перезасновувати з нуля. З працюючими інститутами та прозорими правилами. І з розумінням що "по приколу" більше не вийде.

Нині це вже умова виживання. І тест на спроможність мати свою державу…

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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