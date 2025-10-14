Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Крах імперії. Українці законом визнають права корінних народів Росії
OPINION

Крах імперії. Українці законом визнають права корінних народів Росії

Валерій Пекар
14 жовтня, 2025 вiвторок
18:01
Погляд

Найближчим часом Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт № 11402 про державну політику України щодо корінних народів РФ

Зміст

Найближчим часом Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт № 11402 про державну політику України щодо корінних народів РФ

За цим законом, Україна розглядає корінні колонізовані народи як своїх потенційних союзників у справі розвалу російської імперії та надаватиме допомогу національно-визвольним рухам. 

Адже лише припинення існування російської імперії є гарантією сталого миру для України, інакше імперія буде знову й знову приносити війну на нашу землю.

Багато хто вважає, що корінні народи Росії вже давно зникли, що вони нечисленні й русифіковані, що вони забули прагнення свободи та ні на що не здатні. Це все тези імперської пропаганди, що дуже нагадують її тези про українців 1980-х. Насправді чисельність та згуртованість корінних народів зростає, майже всюди діють активні національно-визвольні рухи, але Москва це все заперечує.

Читайте також: У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема

Російська імперія розпадалася двічі у XX сторіччі: у 1917 вільними стали поляки та фіни, у 1991 – українці та ще 13 народів, а нині прийшов час остаточного розпаду й свободи для всіх. Успіхи Сил оборони України послаблюють імперський центр та руйнують дві основні імперські скрєпи – економіку та страх. 

Імперія повільно наближається до свого кінця, бо всі імперії не вічні, і цей процес треба максимально прискорити заради нашої перемоги й сталого миру.

Підтримую законопроєкт 11402 – свободу народам, смерть імперії!

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Верховна Рада
політика
історія України
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Володимир Огризко
Автор Оксана Ліховід
13 жовтня, 2025 понедiлок
У Кремлі бояться не тільки Tomahawk, - дипломат Огризко
Автор Марія Науменко
14 жовтня, 2025 вiвторок
Атака у ніч на 14 жовтня: у Харкові постраждав медзаклад, на Кіровоградщині - критична інфраструктура
Київ
+6.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 жовтня
19:31
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
19:30
Ексклюзив
Андрій Рева
Ексміністр соцполітики Рева: урядовці заклали у бюджет схему "розпилу" коштів на гуманітарному розмінуванні
19:27
Оновлено
без світла, свічка блекаут
На Сумщині та в пʼяти областях запроваджено аварійні графіки відключення світла
19:15
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 жовтня
19:13
Ексклюзив
Наближена до критичної: комбат 3-го механізованого батальйону ОПБр про ситуацію на Новопавлівському напрямку
18:26
Метт Вітакер
"Можуть змінити розрахунки Путіна": посол США при НАТО Вітакер анонсував нові угоди щодо постачання Україні зброї
17:58
Микола Поворозник
Кличко звільнив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА
17:44
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
"Справити враження на Путіна": професор Айзенберг про публічну частину зустрічі Зеленського і Трампа
17:33
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:30
Аналітика
сектор Гази
Трамп оголосив про мир, але експерти сумніваються: чи справді закінчилася війна в секторі Гази
17:29
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбулося 113 боїв, 47 - на Покровському напрямку
17:24
Кирил Сіріус
TikTok-колаборант показав ППО росіян у Донецьку: ворожу техніку знищили, а блогера звинувачують у розкритті позицій
16:56
СБУ і Нацполіція затримали 12 учасників наркосиндикату, які продавали наркотики й важкі психотропи по всій Україні
16:50
Італія повінь
Повені в Мексиці: майже 130 людей загинули або зникли безвісти через сильні дощі
16:27
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів
16:03
OPINION
"Токсична квітка надії" громадянина Труханова
15:51
Марія Коріна Мачадо
Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції
15:35
індійські сиропи від кашлю
ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей
15:20
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон відкинув заклики до відставки, звинувативши опозицію у розпалюванні нестабільності в країні
15:12
Огляд
Перформанс "Історія одного тіла" Вікторії Хорошилової
"Історія одного тіла": чи спроможні ми видобути сенси з кожної історії, яку ми проживаємо
14:42
штучний інтелект
Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії
14:42
солдат
Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни
14:17
Марк Рютте
Якби ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки, - Рютте
14:01
OPINION
Кіно — це зброя. Чому ми роззброюємо власну індустрію?
13:58
PR
Розвиток, інновації, Farmak
Розвиток, інновації, турбота про пацієнтів: компанія Farmak відзначає 100-річний ювілей
13:56
В Україні запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"
13:54
Кадр з кіноальманаху "Війна очима тварин"
Топ-7 фактів про кіноальманах "Війна очима тварин": Шон Пенн, Imagine Dragons, 70-річна блогерка
13:39
Партнерський матеріал
Благодійний фонд “Food for Ukraine”.
Як NOVUS разом з Фондом Food for Ukraine підтримує людей, що постраждали під час війни
13:23
повінь
"За три роки так і не спромоглися навести лад": окупаційна влада Маріуполя визнала нездатність впоратися з відведенням дощової води
13:17
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко порадив Трампу не перейматися через Нобелівську премію і заговорив про "велику угоду"
12:49
Дрони РФ вдарили по цивільній автівці та вантажівках місії ООН на Херсонщині: є поранені
12:30
Білорусь
У Білорусі масово арештовують людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн", - правозахисники
12:02
румунські катери порушили кордон
Четверо румунських рибалок на катерах порушили державний кордон України
12:02
OPINION
Tomahawk — це частина гібридної війни США проти Росії
11:48
Windows 10
Microsoft з 14 жовтня припиняє підтримку Windows 10
11:24
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
11:21
Огляд
міжнародний огляд
Україна робить ставку на удари вглиб Росії, а Зеленський зустрінеться з Трампом. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:56
Ексклюзив
Микола Маломуж
"Приклад того, як треба діяти нестандартно": генерал Маломуж про Добропільську операцію
10:33
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 14 жовтня
10:23
Обкладинка журналу Time
"Найгірше за всю історію": Трампу не сподобалось його фото з обкладинки Time
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV