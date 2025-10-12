Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема

Валерій Пекар
12 жовтня, 2025 неділя
10:02
Погляд

Європейські політики тривалий час шукають, з ким можна вести діалог щодо майбутнього Росії

Зміст

Очевидно, передусім до їхнього поля зору потрапляють російські псевдоопозиціонери, відомі під назвою "хорошіє русскіє". Вже досить давно обговорювалась ідея створення платформи для діалогу, яка дасть можливість росіянам брати участь у засіданнях комітетів ПАРЄ та кружляти в кулуарах (аналогічна білоруська платформа була створена ще у 2022). Врешті 1 жовтня така платформа була створена шляхом ухвалення резолюції номер 2621 (2025).

Виглядає як зрада і поразка, чи не так? Не поспішайте. Подивимося на деталі.

Не маючи шансів запобігти створенню Платформи (бо європейцям треба з кимось говорити про Росію; бо "хорошіє русскіє" роками стукають в усі європейські двері; бо діалог є засадничим принципом європейської політики), українська делегація в ПАРЄ за допомогою союзників з інших парламентів повністю переформатувала Платформу порівняно з попереднім задумом.

По-перше, на основі попередніх резолюцій про необхідність деколонізації Росії та надання незалежності колонізованим народам, ухвалена нині резолюція заявляє про перспективу створення окремої аналогічної Платформи діалогу з корінними народами РФ. А до того моменту третина місць у новоствореній Платформі діалогу з російськими демократичними силами по квоті віддається корінним народам (1/3 - це найбільш обережна оцінка частки корінних народів в населенні РФ).

Читайте також: Стратегія Навальної: "Ми не винні"

По-друге, до відбору представників російських організацій у Платформі висунуті жорсткі вимоги. Вони мають публічно визнавати не лише суверенітет і територіальну цілісність України, Грузії та Молдови й засуджувати російські злочини, а й публічно підтримувати міжнародний трибунал та механізми компенсації шкоди тощо. Список вимог — це майже третина тексту резолюції ПАРЄ. Окремо згадані представники сил, які беруть участь у боротьбі проти режиму в лавах Сил оборони України.

По-третє, росіянам заборонено використовувати на Платформі будь-які російські символи.

Виглядає вже більш оптимістично, чи не так?

Давайте тепер подивимося, що буде далі.

  1. Значна частина "хороших русскіх" не потрапляє на Платформу за формальними критеріями — передусім навальністи (ФБК). Ті, хто не потрапив, будуть страшенно сваритися з тими, хто потрапив, та знецінювати ПАРЄ (це вже почалося), все це на очах в європейців. 
  2. Кількість місць обмежена, тож росіяни, за своєю традицією, всі пересваряться між собою за ці місця, причому знов-таки на очах європейців (ця сварка фактично вже почалася; один ідіот навіть запропонував визначати делегатів всеросійським голосуванням -- чиїм? яким чином?). Хто не потрапив, буде поливати брудом тих, хто потрапив, та європейців, які це придумали.
  3. На самій Платформі росіяни сконцентруються на своїх проблемах (візи, статуси біженців тощо), а не на питаннях війни та миру. Адже мета значної частини "хороших русскіх" -- забезпечити собі умови для життя в Європі, а зовсім не боротьба з путінським режимом чи за майбутнє Росії.
  4. Що стосується представників корінних народів, то або вони отримають реальний майданчик для просування своїх інтересів, що наближає їх до прийняття європейцями ідеї нових незалежних держав. Або ж "хорошіє русскіє" не даватимуть їм можливості виступати, і це відбуватиметься на очах європейців, що прискорить створення окремої платформи. В обох випадках маємо виграш.

Підсумовуючи, скажу, що Україна продемонструвала в цій історії високий клас дипломатичної гри, перетворивши потенційну поразку в перемогу та заклавши підвалини для досягнення довгострокових стратегічних цілей. Те, що росіяни вже казяться навколо цього питання, служить підтвердженням.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

