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OPINION

Кращого ставлення до українців на континенті, ніж у грузинів, нема

Олег Манчура
31 жовтня, 2024 четвер
10:00
Погляд

Краще б прикусили язики та стулили пельки ті наші розумники, які розповідають про не таких грузинів, і як тепер вони білоруси*

Зміст

Грузинські серця дуже легко зламати. 

До них є багато відмичок. 

Український паспорт. Українська мова. Українська стрічка. І похмура офіціантка перетворюється на саму люб'язність. 

І всі провізори в аптеці гуртом починають шукати тобі найкращі пластирі. 

І злий начальник університетської охорони раптом відкриває шлагбаум на стоянку. 

І таксист починає усміхатися на фразі про украінскіх снайпєров в Тбілісі. 

Грузини не кажуть українцям гамарджоба чи нахвамдіс. Грузини кажуть українцям: вітаю, до побачення та Слава Україні. 

Держава Грузія — окупована, але країна Сакартвело така ж тепла, як була. 

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Кращого ставлення до українців на континенті, ніж в грузинів нема. 

І краще б прикусили язики та стулили пельки ті наші розумники, які розповідають про не таких грузинів, і як тепер вони білоруси. 

І хай пригадають, як українці разом з Тимошенко хихотіли над грузинами. 

Разом з Януковичем створювали ТСК по постачанню нашої зброї Грузії. 

Разом з Інтером хвилювалися за успєх апєрації прінуждєнія к міру

І таких була переважна більшість. 

Не брешіть хоча б собі. 

Спокійніше, панове, ваша капітуляція і білорусизація, за яку ви зараз смієтеся з грузинів, ще може бути попереду. 

Стишіть трохи хід, підбираючись до краю прірви.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Грузія
політика
євроінтеграція
історія України
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