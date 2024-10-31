Кращого ставлення до українців на континенті, ніж у грузинів, нема
Краще б прикусили язики та стулили пельки ті наші розумники, які розповідають про не таких грузинів, і як тепер вони білоруси*
Грузинські серця дуже легко зламати.
До них є багато відмичок.
Український паспорт. Українська мова. Українська стрічка. І похмура офіціантка перетворюється на саму люб'язність.
І всі провізори в аптеці гуртом починають шукати тобі найкращі пластирі.
І злий начальник університетської охорони раптом відкриває шлагбаум на стоянку.
І таксист починає усміхатися на фразі про украінскіх снайпєров в Тбілісі.
Грузини не кажуть українцям гамарджоба чи нахвамдіс. Грузини кажуть українцям: вітаю, до побачення та Слава Україні.
Держава Грузія — окупована, але країна Сакартвело така ж тепла, як була.
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Кращого ставлення до українців на континенті, ніж в грузинів нема.
І краще б прикусили язики та стулили пельки ті наші розумники, які розповідають про не таких грузинів, і як тепер вони білоруси.
І хай пригадають, як українці разом з Тимошенко хихотіли над грузинами.
Разом з Януковичем створювали ТСК по постачанню нашої зброї Грузії.
Разом з Інтером хвилювалися за успєх апєрації прінуждєнія к міру.
І таких була переважна більшість.
Не брешіть хоча б собі.
Спокійніше, панове, ваша капітуляція і білорусизація, за яку ви зараз смієтеся з грузинів, ще може бути попереду.
Стишіть трохи хід, підбираючись до краю прірви.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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