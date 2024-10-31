Грузинські серця дуже легко зламати.

До них є багато відмичок.

Український паспорт. Українська мова. Українська стрічка. І похмура офіціантка перетворюється на саму люб'язність. І всі провізори в аптеці гуртом починають шукати тобі найкращі пластирі. І злий начальник університетської охорони раптом відкриває шлагбаум на стоянку. І таксист починає усміхатися на фразі про украінскіх снайпєров в Тбілісі.

Грузини не кажуть українцям гамарджоба чи нахвамдіс. Грузини кажуть українцям: вітаю, до побачення та Слава Україні.

Держава Грузія — окупована, але країна Сакартвело така ж тепла, як була. Читайте також: Грузії не вдалося. Головне, щоб вдалося Україні

Кращого ставлення до українців на континенті, ніж в грузинів нема.

І краще б прикусили язики та стулили пельки ті наші розумники, які розповідають про не таких грузинів, і як тепер вони білоруси.

І хай пригадають, як українці разом з Тимошенко хихотіли над грузинами.

Разом з Януковичем створювали ТСК по постачанню нашої зброї Грузії.

Разом з Інтером хвилювалися за успєх апєрації прінуждєнія к міру.

І таких була переважна більшість.

Не брешіть хоча б собі.

Спокійніше, панове, ваша капітуляція і білорусизація, за яку ви зараз смієтеся з грузинів, ще може бути попереду.