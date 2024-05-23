Це лише мені здається, що кремлівська "формула миру" в основі своїй позбавлена логіки? Ну ось дивіться: росіяни стверджують, що їм загрожує Америка і війна на українській землі — це війна Росії зі США. Добре, уявімо собі, що воно нібито так і є. Тоді скажіть мені, будь ласка, якого біса росіяни ставлять умовою "мирних переговорів" роззброєння України, а не США?! Чому вони вимагають інших поступок від України, а не від Америки.

Якщо причиною нападу Росії на Україну стала загроза з боку США, то Москва має вимагати покарання та обмежень для Америки, а не для України.

Думаю, що якщо якісь безперспективні переговори й почнуться, то ця нелогічність у позиції Росії явно потребує зʼясування.

Читайте також: Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав

Чому зараз переговори з Росією засадничо є безперспективними? А тому, що в умовах цієї війни можливі переговори лише про чиюсь цілковиту поразку і капітуляцію. Все інше — це лише розмови, без будь-якої ймовірності втілення в реальне життя. Тим більше на тривалий період.

Звичайно ж, врешті-решт це будуть переговори про поразку РФ і про те, як облаштовувати простір із десятків нових держав, які одразу ж постануть на її руїнах.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.