В 99-му президент Путін на крові й страху прийшов до влади, розв'язавши Другу чеченську війну. В 2024 після намальованих 87+% він з гебешною клікою знов намагається повторити той же сценарій, завдяки теракту згуртувавши суспільство для продовження нової війни.

Та впевнений: результат буде прямо протилежний. Путінський режим буде вбивати всіх, щоб зберегти владу, і це тільки початок. Війна прийшла в дім й до заможної частини російського суспільства...

Довгий час ця верства вважала, що можна просто дивитись, як поруч бомблять, вбивають, ґвалтують та катують мирних громадян та військових, що просто захищають власну землю. Два роки вони жили, пили, їли, святкували, розважались, ніби нічого не сталось.

І ось війна прийшла в їх дім. Їх вбивають зі зброї з чорного ринку, який народила злочинна війна проти сусідньої держави.

Вони вмирають у вогні через те, що силові структури зосередили всі зусилля на пошуку "ворогів народу" та розгону беззбройних мітингів.

Вони відчувають страх за своє життя через параною схибленого на збереженні влади царя.

Вони платять криваву ціну за своє злочинне мовчання, за можливість пролонгації злочинного режиму з диктаторськими 87%+. Й будуть далі платити.

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Адже як вбивали людей в Донецьку та Луганську, щоб змусити Захід припинити військову допомогу Україні, так їх буде вбивати цей режим, щоб змусити їх піти вмирати в Україну, повернути смертну кару, заборонити інтернет повернути нові криваві ще масштабніші репресії.

А ще спробувати домовитись з Заходом про "злиття" України заради "спільної боротьби зі світовим тероризмом".

І будуть вбивати… Доки цей режим не зупинять, доки новоявлений кривавий цар не повторить долі Каддафі, Хусейна чи Мілошевича.

І я впевнений, що це неодмінно станеться. Така доля всіх кривавих тиранів.

Єдине питання: ціна, яку світ заплатить за те, щоб зупинити цього новоявленого антихриста та його злочинний режим. Адже "найбільше зло на землі твориться, коли хороші люди нічого не роблять".

Ті, хто на другий рік кривавої війни пішли просто на концерт групи Пікнік, коли поруч бомблять мирні міста, занадто пізно це усвідомили.

Ще й питання, чи усвідомили взагалі. Чи ще здатні це усвідомити?

P.S. Тим часом ідол кривавої війни Shaman оперативно виходить в ефір з кліпом-реквіємом по Крокусу. Це що такий творчий талант, чи він просто все знав заздалегідь?

Спеціально для Еспресо

Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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