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OPINION

Лавров і локшина на вуха Рубіо

Сергій Таран
13 липня, 2025 неділя
12:04
Погляд блог Сергій Таран

Путін, вочевидь, хотів би справити на Трампа враження, що він все ще готовий до дипломатії

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Зустріч Лаврова і Рубіо — це фол останньої надії Путіна перед тим, як у США будуть розглядатися санкції проти Росії. Досі Путіну вдавалося замилити очі Трампу і вдавати, що кремль готовий до миру. Однак Трамп, як він каже, розчарувався в Путіні, і тепер готовий підтримувати санкції проти РФ, — а законопроєкт про це вже обговорюється у Конгресі.

Саме зараз відбуваються прямі консультації між Білим домом і Конгресом щодо змісту цих санкцій, і Путін, вочевидь, хотів би справити на Трампа враження, що він все ще готовий до дипломатії, і, от, Лавров навіть передає йому щодо цього "конкретні пропозиції". Тому-то Лавров і зустрівся з Рубіо, аби повішати йому на вуха трохи кремлівської локшини про мир.

Не думаю, що зараз такі маніпуляції вдадуться Путіну на 100%. Але вважаю, що після пропозиції Кремля Трамп ще з більшою наполегливістю буде вимагати від Конгресу, аби останнє слово у конкретних механізмах санкцій, закладених у законопроєкт залишалося таки за ним.

Адже якщо Путін якось реагує на його грізні слова про "розчарування", то можливо на якомусь етапі Трамп зможе знову повернутися до ролі головного миротворця у російсько-українській війні. 

Однак, при цьому, політика Трампа щодо Росії буде вже не такою компліментарною, як навіть місяць тому. Путін не дає Трампу відчуття успіху і величі, а цього Трамп дуже не любить.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Сергій Лавров
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
Дипломатія
Марко Рубіо
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