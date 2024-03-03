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OPINION

Макрон і Шольц-"Хохлаф": чия візьме гору

Олексій Голобуцький
3 березня, 2024 неділя
18:07
Погляд Олексій Голобуцький

Канцлер Шольц з дивною впертістю вчепився в неможливість постачання Taurus

Спочатку він злив розвіддані ("в Україні Сторм Шедоу обслуговують військові країн-постачальників") і підставив під небезпеку як мінімум дипломатів Великої Британії та Франції. А тепер він у Дрездені "під час розмови з громадянами" заявив, що не погоджується постачати Taurus, бо як її "невірно застосувати, вона може вразити ціль десь у Москві".

***

Зважаючи на те, що Шольца за подібне почали критикувати навіть зважені опозиціонери з ХДС, а німецькі виборці помалу змінюють думку і збільшують підтримку постачання нам зброї включно з далекобійною, політичної доцільності я тут не бачу.

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Натомість помилками Шольца вже скористався Макрон, щоб протиставити себе "Хохлафу" ("Повільному", як канцлера обізвали німці на політичному карнавалі Розенмонтаґу) - той ляпає не просто що попало, а ще й небезпечне для союзників. А от Макрон ставиться до своїх заяв дуже серйозно, на відміну від Шольца.

Бо заяву президента Франції щодо його достатньо радикальних припущень (про можливе відправлення військового контингенту до України) після ляпу Шольца складно трактувати якось інакше, ніж протиставлення. "Кожне слово, яке я кажу з цього приводу, і обмірковане, і зважене".

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Франція
Німеччина
Війна з Росією
Емманюель Макрон
НАТО
допомога Україні
зброя для України
Олаф Шольц
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