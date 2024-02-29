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OPINION

Солдати НАТО під Роботиним? Що насправді хоче Макрон

Марина Данилюк-Ярмолаєва
29 лютого, 2024 четвер
14:05
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Європа нарешті зрозуміла, що з Путіним не можна домовитись. Що може трапитись так, що орда в болотяному пікселі прийде і за їхніми унітазами, ноутбуками та кросівками

70 з гаком років відносного миру після Другої світової війни розхолодила стару Європу. І тривалий час її лідери на кшталт канцлера Олафа Шольца чи президента Франції Еммануеля Макрона вважали, що з Росією можна зійтись десь посередині й далі торгувати вуглеводнями та алмазами.

Президент Франції Еммануель Макрон викликав політичний струс заявою, що "ми не виключаємо відправлення західних військ до України". Хоча низка країн уже зробила спростування, що ні, не буде ноги британського чи італійського солдата десь під Роботиним — Європейський Союз чи не вперше задумався над своєю безпекою і прийняттям того, з Путіним домовитись не вийде, а нового Горбачова в осяжному майбутньому не буде.

Лідерство Німеччини в ЄС похитнула рішуча відмова канцлера Олафа Шольца надати Україні ракети Taurus, бо раптом його країна буде втягнута у війну з Росією. І припис до цього, що німецькі інженери не можуть зробити того, що вміють англійці та французи — налаштувати дальність і контроль за переданими технологіями.

Тож не дивно, що президент Макрон взяв ініціативу в гострому питанні, хоча на крайньому засіданні парламенту він уже отримав порцію критики від проросійської Марін Ле Пен, лідера крайніх лівих Жана Люка Меланшона та партії соціалістів. Мовляв, ну як же так, чому діти Франції будуть вмирати десь в українських лісопосадках.

З доброго — Франція підтримала ініціативу Чехії про закупівлю артилерійських снарядів для України в країнах, що не входять до Євросоюзу. Тож така колаборація може нарешті доправити до України близько 800 тисяч артилерійських боєприпасів натовського та радянського калібрів, які можна відправити в Україну якнайшвидше. Звідки їх братимуть? Найбільше з Індії, яка зараз шаленими темпами переозброюється за надприбутки від доходів за купівлю російської нафти.

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Макрон уперше визнав, що обіцянка рік тому Європейського Союзу поставити мільйон снарядів була необачною.

"Реальність така, що в дуже короткостроковій перспективі ви можете надати тільки ті боєприпаси, які у вас є на складі, або ті, які ви виробляєте, точно в строк", — заявив французький президент.

І справді, аудит численних складів і національних армій низки країн показав, що збройні сили наших західних сусідів перебувають у плачевному стані. І цілком ймовірно, що будь вони сусідами РФ — от їхні столиці точно були б окуповані за три дні.

Зняття блокування на закупівлю снарядів для України в третіх країнах і палка дискусія в Національній асамблеї на тему — відправляти французьких вояків чи ні на війну в Україну — нам на руку. Бо страх — рушійна сила всіх воєн і стимул до пошуку найкращих рішень.

Оскільки США потужно застрягли у внутрішніх політичних чварах напередодні президентських виборів — до Франції як до економічного лідера ЄС стало доходити, що ніхто їй не допоможе, якщо Україна програє і росіяни підуть далі.

Розмови про солдатів країн НАТО в Україні можуть стати вудочкою для пошуків шляхів, якщо ми вийдемо на замороження конфлікту. Це якраз і буде щось схоже на той самий "корейський варіант", коли є наша паралель, яка ділить світло і пітьму. Однак тут є і плюси, і мінуси, бо солдати НАТО на нинішній лінії розмежування можуть означати її фіксацію на майбутнє. Тож можна буде забути про повернення Криму і контроль над Чорним морем.

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Європейці поки не хочуть такого варіанту, бо не для того мама вишеньку ростила, аби помирати на чужій землі від радянського КАБа.

Тож Європа судомно шукає рішення, як вийти із нинішньої війни в умовах нестабільності стосунків із США. Саме тому починають лунати голоси про європейське НАТО, де Україна з її прекрасним досвідом великої війни може стати стовпом безпеки. Так само європейці навсправжки занепокоєні, аби бойові дії були десь в навколо Авдіївки, а не у Булонському лісі.

Це для нас вигідно. І можна констатувати, що той самий Макрон, який викликав у нас сміх телефонними розмовами з Путіним, має план Б. Він хороший для нас, бо Франція хоче стати лідером Європи. Їх втомила нерішучість Німеччини та Шольца. І ось в їхньому парламенті уже відбувається небачене — їх прем’єр Габріель Атталь жорстко критикує політиків, які десятиліттями робили кар’єри на співробітництві з РФ.

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Чому Макрон робить такі різкі заяви? Він більше не буде балотуватись на посаду президента, це його другий термін. Однак французький президент зацікавлений у власному історичному вкладі і фіксуванні лідерства Франції в розхолодженій Європі.

Подібні історії шанс для України. Безумовно, вигрібати цю війну на полі бою і в тилу будемо ми і тільки ми. Але Європа вперше злякалась, що і до них прийдуть. І розмови "я тебе и детям шмоток привезу" і "мам, мне так понравилось пытать людей", — можуть стосуватись не лише нас, а й втомлених чужою війною в ютубі європейців.

Більше не буде так, як раніше. Як би тобі не подобався російський балет і супермодель Ірина Шейк — це не істинна Росія. Справжня показала себе на нинішній війні в Україні.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Франція
Європа
Війна з Росією
Емманюель Макрон
НАТО
допомога Україні
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