Масований удар: Росія була і є державою терористом
Масований удар: Росія була і є державою терористом

Микола Княжицький
28 серпня, 2025 четвер
12:03
Жахлива нічна атака на українські міста. Багато загиблих, в тому числі дітей. Щирі співчуття родинам

Варто нагадати, що у Росії немає ніякого військового сенсу атакувати українські міста. Жодні атаки на Київ, Львів, Вінницю або Полтаву не впливають на лінію фронту. 

Єдине, для чого це робиться – залякування цивільного населення. Це власне й відрізняє тактику терору від умисних вбивств: вбивця має на меті вбити когось конкретного, тоді як для терориста взагалі не важливо, кого він вбиває. Навпаки, важливо, щоб жертви були випадкові – діти, дорослі, жінки, чоловіки, цивільні або військові – байдуже хто. Ніхто не повинен почуватися в безпеці. 

Читайте також: Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 13 людей загинули, ще 10 вважаються безвісти зниклими

Росія була і є державою терористом. В підручниках історії будь-якої країни світу Путін і путінська Росія будуть представлені, як схиблена нація. Зборище маніяків з російськими паспортами, для яких тероризм став приводом для гордості, а "русскій мір" перетворився в чуму, яка приносить лише терор та смерті невинних людей. Заполярний ІДІЛ з вірою в божество Путіна та безкарність за вбивства. 

Власне, сьогодні була відповідь на питання, чи припинить Путін воювати найближчим часом? Він припинить, лише, якщо Україна та світ змусять його припинити. Інших шляхів не існує.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

