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OPINION

Медведєв хоче переплюнути Путіна

Юрій Богданов
7 березня, 2024 четвер
16:00
Погляд Юрій Богданов

Заступник секретаря російського радбезу знову вийшов з наркоманським відео про поділ України

А враховуючи, що наші, та й західні ЗМІ продовжують цитувати цього персонажа, хочу коротко пояснити, чому він поводить себе саме так. Точніше, висловити припущення, яке базується на особливостях радянської політичної традиції, логічним продовженням якої є Путін і все його оточення. Політично вони, безумовно, фашисти. Але методологічно — учні брежнєвського СРСР, який є похідним від СРСР сталінського.

Так ось. У СРСР в оточенні Сталіна існував один абсолютно унікальний тип людей, які в роки великого терору і після нього були найвідданішими прихильниками "вождя народів". Це ті, хто в часи революції, громадянської війни або після неї були тимчасово чи доволі довго "по інший бік". Більшості цих людей позбулися 1937-1938, або навіть трохи раніше. Так ось. Ті, хто вижив, демонструючи виключно лояльність (наприклад, Вишинський, який 1917-го підписував наказ про арешт Леніна), стали не просто прихильниками Сталіна, а були найбільш послідовними прихильниками усього, що казав чи робив вождь. Щоб ані дай Боже ніхто навіть не міг подумати, що вони нелояльні.

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Так ось, повертаючись до Мєдвєдєва. Мєдвєдєв, коли був "президентом" (охороняв для Путіна трон), загравав з лібералами та "заходом". І, попри те, що його посада була номінальною, багато росіян і західних політиків тоді бачили в ньому гіпотетичну альтернативу Путіну, який поверне Росію на "західний шлях". (Так, такі сподівання виявилися жалюгідно наївними, але було ж).

Зараз тов. Путін (точніше, фюрер Путін) перейшов від режиму автократії до режиму відкритої тиранії, де єдиною точкою його опори є силовий апарат. Тому для діда будь-яка особа, яка може хоча б теоретично виступати як його конкурент і можливість для його оточення вступити в діалог з Заходом про "Росію після Путіна", є загрозою. Що Навальний, що умовний "системний ліберал", що псевдоліберальний "колишній президент Мєдвєдєв".

Тому якщо людина не тупа і розуміє це, то вона буде робити все можливе, щоб здаватися найлояльнішим імперцем і кровожерливим, як Путін. Або навіть більш кровожерливим ніж Путін. Мєдвєдєв надто давно в російській системі управління, щоб очевидних речей не розуміти.

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Тому він ще після відставки з поста прем'єра робив все, щоб зайняти максимально радикальний фланг. А ось зараз, коли вбили Навального і взагалі закручують гайки, буде робити все, щоб здаватися ще більш навіженим. Щоб система (силовики), які ніколи не вважали Дімича особливо "своїм" не думали, що він якусь хитру гру грає з "не все так однозначно". До речі, кончений пропагандист Антон Красовский теж приблизно з тих саме причин переграє з людожерством. Бо він то системі точно не "свій". Це не робить цих людей більш приємними, бо вони злу служать цілком добровільно і є злодіями. Але й ще жалюгідними до комплекту.

Ось якось так. Проблема в тому, що зазвичай до цілком раціональних аргументів бути більш конченим і злобним ніж диявол додаються елементи самовиправдання і згодом дах протікає. Що ми власне і спостерігаємо. Але головна мораль цієї історії в тому, що ніякої інформаційної та політичної цінності ці всі вибрики Мєдвєдєва і йому подібних не несуть. Тому волайте, і не давайте цьому вас лякати. 

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Війна з Росією
Росія
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
ядерний удар
пропаганда
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