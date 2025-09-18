Ми дуже далекі від завершення війни
Один відомий народний депутат сказав, що «війна йде до завершення». І це, мовляв, усім зрозуміло. Коли я таке чую, то мені щось робиться
Ну, по-перше, не всім це зрозуміло. І навіть не очевидно. Скажу більше, що усім притомним людям, з якими доводиться мати справу, зрозуміло, що ми дуже далекі від завершення війни. Принаймні з огляду на сьогоднішній стан справ.
Друге. Навіть, якщо за теперішніх обставин російсько-українська війна якимось дивом зупиниться, то ця ж війна майже одразу знайде собі інший формат і буде мати продовження або в Україні, або в глобальних масштабах.
Третє. Є основи історичної науки, які промовляють, що війни не закінчуються, коли передумови й причини цих війн не розвʼязані. Передумови та причини цієї війни далекі від свого розвʼязку.
Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
