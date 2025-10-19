Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
В історії людської цивілізації завжди відбувалися великі зміни, не помітні на око одного покоління*
Зміни дуже суттєві й важливі. Сучасні єгиптяни не мають жодної подібності до єгиптян того давнього фараонського Єгипту. Сучасні римляни, це зовсім не римляни часів Цезаря. Це фактично інший етнос. І сучасні греки — це не греки Софокла й Сократа. І ми — не Трипілля й не скіфи.
На всій цілій Землі є всього дві культури й дві цивілізації, котрі тривали безперервно, завжди: Китай та Індія. Індія сьогодні та Індія 20 століття до нашої ери — це одне й те ж. Китай — так само.
Тому Путін так вс*икається довкола Трампа. Китай йому не підходить. Китай мислить віками й тисячоліттями. Китайці кажуть: давайте це зробимо років через сімсот. Для Китаю сімсот років в один бік, чи в другий — це як вчора і завтра. А в Путіна семиста років немає.
Читайте також: Історія постійно кусає себе за хвіст
Але ми давні. Такі давні, що й самі себе не знаємо. Третя цивілізація.
Путін думав, що українці — це цифри з соціології Медведчука. Соціологія казала, що українці зустрінуть російські війська хлібом-сіллю. Ми їх стріли вилами, рушницями та стінгерами.
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки. Ми тут на своїй Землі. Так було, є і буде споконвіку.
На цій Землі ніколи не жилося заможно й безпечно. Тут завжди тривожно. І один привілей, одне вічне право — Воля! Ми — вільні люди! Під спудом у нас така сила, терпіння, лють і витримка, про які ми й самі не підозрювали.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віталій Чепинога, український політик, блогер. Колишній народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів
