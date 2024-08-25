Ми згайнували час і шанси на модернізацію
Знаєте в чому проблема розвитку України? Тому що на якомусь етапі розвитку ми потрапили у замкнене коло, з якого буде майже неможливо вибратись
Поясню. Після розпаду Радянського союзу ми отримали величезні активи. Головна особливість всіх цих активів, що в основному вони були створені коштом величезних капіталовкладень, які профінансувало зовсім інше державне утворення. І після здобуття незалежності не вимагало від нової держави — України — додаткових витрат.
Також економісти знають, що всі активи (заводи, обладнання, енергетична, залізнична, комунальна інфраструктура) мають властивість зношуватись. І саме тому, в приватних компаніях в структуру собівартості продукту закладають амортизацію, щоб потім за ці гроші профінансувати відновлення.
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Так ось. В результаті недбалої та злочинної приватизації, підприємці не тільки отримали за безцінь ці активи. Вони також потім юзали ці активи, забираючи весь прибуток собі. І амортизаційні відрахування навіть якщо і здійснювались, то дуже в невеликих обʼємах. А в капіталомістких обʼєктах, де амортизація може становити значні суми, це дозволило суттєво збільшувати прибутки.
І фактично ті гроші від амортизації, які мали піти на модернізацію та структурну перебудову України, були виведені з економіки. Практично назавжди.
А зараз ми потрапили в таку ситуацію, коли країна потребує величезних капіталовкладень, але джерел для їхнього фінансування в нас не було створено. Попередні джерела, які могли б профінансувати їх, або зношені, або знищені.
Банківська система, яка теж могла б фінансувати ці капіталовкладення, в минулому також брала участь в цих схемах виведення коштів. Що потім призвело до появи величезних обʼємів непогашених кредитів. А я нагадаю, що наша країна — світовий рекордсмен за часткою цих кредитів. А зараз ця банківська система, де винуватих зі зрозумілих причин так і не знайшли, майже не фінансує ці капітальні інвестиції.
І наша країна опинилась біля розбитого корита. Гірше того, в нинішніх умовах немає виходу взагалі.
Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля
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