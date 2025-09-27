Отже, згідно зі звітом Аль-Арабія, план, зокрема, передбачає:

припинення контролю ХАМАС у Газі. Лідерам ХАМАС пропонують амністію за умови роззброєння та вигнання з території;

повне припинення бойових дій і безумовне звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАС, в обмін на звільнення тисяч палестинських ув’язнених, зокрема 100–200 осіб, засуджених до довічного ув’язнення;

поступове виведення ізраїльських військ із Гази з визначеним терміном, після чого створюється безпековий периметр шириною 500–1000 метрів навколо Сектора Газа;

міжнародні арабські сили мають зібрати зброю ХАМАС протягом визначеного періоду;

закриття Фонду гуманітарної допомоги Гази та забезпечення безперешкодного доступу гуманітарної допомоги через ООН та міжнародні організації;

палестинський комітет, обраний Палестинською адміністрацією (ПА), керуватиме повсякденними справами Гази. Арабсько-міжнародний орган тимчасово адмініструватиме Сектор за запрошенням ПА, а згодом ПА повністю візьме на себе управління;

палестинські сили забезпечуватимуть безпеку в Газі під наглядом арабських і міжнародних партнерів;

відбудова Гази, яка триватиме понад п’ять років, фінансуватиметься та керуватиметься арабською міжнародною коаліцією;

відновлення прямих переговорів між Ізраїлем і Палестиною із гарантіями США, що Ізраїль не анексуватиме Західний берег.

Читайте також: "Початок великих процесів": експерт-міжнародник Семиволос про визнання Палестини Зрозуміло, що реалізація цього плану залежить від готовності сторін його реалізувати. Наразі керівництво ХАМАС підтримало цей план у повному обсязі, переговори між Трампом та Нетаньягу заплановані на понеділок. Беручи до уваги категоричну позицію ізраїльського уряду та самого прем’єр-міністра щодо ідеї палестинської державності та небажання залучати ПА до управління Газою, головні перешкоди очікуються саме з ізраїльського боку.

Залучення арабської міжнародної коаліції до безпеки, управління та відбудови є амбітним, але натрапляє на труднощі. Арабські лідери вимагають гарантій, зокрема щодо Західного берега та статусу Єрусалима, що суперечить інтересам Ізраїлю.

Обіцянка Трампа проти анексії Західного берега є значним кроком, враховуючи попередню неоднозначність його адміністрації з цього питання. Однак успіх плану залежить від впливу США на Ізраїль, що може бути обмеженим через жорстку позицію Нетаньягу.