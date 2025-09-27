Мир у Газі: що пропонує Трамп
З’являються нові деталі плану Трампа щодо припинення війни в Газі. Зокрема, Аль-Арабія оприлюднила основні пункти плану, які загалом збігаються з повідомленнями від CNN, Middle East Eye, Axios і Ahram Online, але виглядають більш деталізованими
Отже, згідно зі звітом Аль-Арабія, план, зокрема, передбачає:
- припинення контролю ХАМАС у Газі. Лідерам ХАМАС пропонують амністію за умови роззброєння та вигнання з території;
- повне припинення бойових дій і безумовне звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАС, в обмін на звільнення тисяч палестинських ув’язнених, зокрема 100–200 осіб, засуджених до довічного ув’язнення;
- поступове виведення ізраїльських військ із Гази з визначеним терміном, після чого створюється безпековий периметр шириною 500–1000 метрів навколо Сектора Газа;
- міжнародні арабські сили мають зібрати зброю ХАМАС протягом визначеного періоду;
- закриття Фонду гуманітарної допомоги Гази та забезпечення безперешкодного доступу гуманітарної допомоги через ООН та міжнародні організації;
- палестинський комітет, обраний Палестинською адміністрацією (ПА), керуватиме повсякденними справами Гази. Арабсько-міжнародний орган тимчасово адмініструватиме Сектор за запрошенням ПА, а згодом ПА повністю візьме на себе управління;
- палестинські сили забезпечуватимуть безпеку в Газі під наглядом арабських і міжнародних партнерів;
- відбудова Гази, яка триватиме понад п’ять років, фінансуватиметься та керуватиметься арабською міжнародною коаліцією;
- відновлення прямих переговорів між Ізраїлем і Палестиною із гарантіями США, що Ізраїль не анексуватиме Західний берег.
Зрозуміло, що реалізація цього плану залежить від готовності сторін його реалізувати. Наразі керівництво ХАМАС підтримало цей план у повному обсязі, переговори між Трампом та Нетаньягу заплановані на понеділок.
Беручи до уваги категоричну позицію ізраїльського уряду та самого прем’єр-міністра щодо ідеї палестинської державності та небажання залучати ПА до управління Газою, головні перешкоди очікуються саме з ізраїльського боку.
Залучення арабської міжнародної коаліції до безпеки, управління та відбудови є амбітним, але натрапляє на труднощі. Арабські лідери вимагають гарантій, зокрема щодо Західного берега та статусу Єрусалима, що суперечить інтересам Ізраїлю.
Обіцянка Трампа проти анексії Західного берега є значним кроком, враховуючи попередню неоднозначність його адміністрації з цього питання. Однак успіх плану залежить від впливу США на Ізраїль, що може бути обмеженим через жорстку позицію Нетаньягу.
Утім, поле для маневру нинішнього ізраїльського уряду здається різко зменшується, відмова від цього плану видається ситуацією цугцвангу через наростальну загрозу зовнішньополітичної ізоляції.
Про автора. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
