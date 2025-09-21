"Початок великих процесів": експерт-міжнародник Семиволос про визнання Палестини

Про це в етері Еспресо розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Це тільки перші ластівки, тому що головна хвиля визнань буде завтра. І там і Франція, і інші європейські країни. Тому ми, як кажуть, будемо спостерігати доволі серйозний процес визнання Палестинської держави", - сказав він.

Експерт наголосив, що перша очевидна відповідь на те, чи матиме це якийсь фактичний вплив на припинення окупації - "ні".

"Це початок доволі великих процесів, соціальних процесів, геополітичних процесів, в яких Ізраїль може опинитися під санкціями практично більшої частини світу. Ми знаємо про те, що про можливість санкцій заявляє вже Китай. Ми знаємо про те, що частина європейських країн також або застосувала санкції, або готує санкції. Зрозуміло, багато що буде залежати від дії Ізраїлю. Поки що Ізраїль розраховує на те, що своєю риторикою, яка не змінилася, по суті, вони зможуть збити цей наступ", - зазначив Семиволос.

На його думку, це буде робити набагато ще складніше, тому що наближається Генасамблея ООН, де тема Палестини буде найгарячішою.

"Ми вже чули звіт комітету ООН про те, що вони визнали війну в Газі геноцидом палестинського народу. Так що справді будуть дуже цікаві процеси, які, звісно, не завершуються лише формальним юридичним визнанням палестинської держави. Ви ж пам'ятаєте, що сказав Нетаньягу нещодавно на фінансовому якомусь засіданні в Єрусалимі про те, що Ізраїлю прийдеться стати супер-Спартою, так? Тобто, по суті, він уже розуміє і готується до санкцій і до серйозних політичних землетрусів", - наголосив він.

Експерт висловився щодо того, яким чином ситуація може піти далі.

"Відповідь на це питання може лежати в площині закінчення апартеїду в Південній Африці. Саме тоді під тиском світу, під запровадженням санкцій проти цієї расистської держави Південно-Африканська Республіка відмовилися від режиму апартеїду. Я думаю, що приблизно той самий сценарій скоріше за все може очікувати Ізраїль. Тому одна справа - робити заяви. Інша справа опинитися в ситуації, коли практично в Ізраїль опиниться в повній економічній політичній блокаді. Я думаю, що багато кому в Ізраїлі це не сподобається. Так що подивимось тут, я ж кажу, все тільки починається, а ви вже хочете одразу дізнатися кінець історії", - підсумував Семиволос.