На Заході не вірять у "швидкий мир"
Німеччина та деякі інші країни ЄС вже продовжують українським вимушеним біженцям дозвіл на перебування до березня 2026 року
Це можна сприймати як побічний маркер віри у "швидке завершення" війни з боку європейських інституцій. Тобто нам знову "виділяють" додатково не менш як рік, тим самим даючи зрозуміти, що не треба жити в ілюзіях "Трамп у січні прийде — порядок наведе".
Процес може бути непростим і довгим. Місяці, а не дні.
Шанс закінчити війну, як каже президент Зеленський, дійсно є — але він досі виглядає так: 50/50.
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І це залежить не тільки від нашої психологічної витримки, але й від стратегії США та інших наших партнерів (наприклад, Великої Британії), які нам здатні допомогти вистояти. Ну, і від того, наскільки сильною у 2025-му році ще почуватиметься Москва. Зараз вона залучає все, що тільки може. Підіймає ставки до максимуму. Але такий заданий темп не може тривати вічно. Колись та видихнеться.
Питання — коли?
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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