Це можна сприймати як побічний маркер віри у "швидке завершення" війни з боку європейських інституцій. Тобто нам знову "виділяють" додатково не менш як рік, тим самим даючи зрозуміти, що не треба жити в ілюзіях " Трамп у січні прийде — порядок наведе ".

Шанс закінчити війну, як каже президент Зеленський, дійсно є — але він досі виглядає так: 50/50.

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І це залежить не тільки від нашої психологічної витримки, але й від стратегії США та інших наших партнерів (наприклад, Великої Британії), які нам здатні допомогти вистояти. Ну, і від того, наскільки сильною у 2025-му році ще почуватиметься Москва. Зараз вона залучає все, що тільки може. Підіймає ставки до максимуму. Але такий заданий темп не може тривати вічно. Колись та видихнеться.

Питання — коли?

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

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