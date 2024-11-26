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OPINION

На Заході не вірять у "швидкий мир"

Віктор Шлінчак
26 листопада, 2024 вiвторок
14:00
Погляд

Німеччина та деякі інші країни ЄС вже продовжують українським вимушеним біженцям дозвіл на перебування до березня 2026 року

Зміст

Це можна сприймати як побічний маркер віри у "швидке завершення" війни з боку європейських інституцій. Тобто нам знову "виділяють" додатково не менш як рік, тим самим даючи зрозуміти, що не треба жити в ілюзіях "Трамп у січні прийде — порядок наведе". 

Процес може бути непростим і довгим. Місяці, а не дні. 

Шанс закінчити війну, як каже президент Зеленський, дійсно є — але він досі виглядає так: 50/50. 

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І це залежить не тільки від нашої психологічної витримки, але й від стратегії США та інших наших партнерів (наприклад, Великої Британії), які нам здатні допомогти вистояти. Ну, і від того, наскільки сильною у 2025-му році ще почуватиметься Москва. Зараз вона залучає все, що тільки може. Підіймає ставки до максимуму. Але такий заданий темп не може тривати вічно. Колись та видихнеться. 

Питання — коли?

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Європа
Німеччина
Війна з Росією
переговори з РФ
біженці з України
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