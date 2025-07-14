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OPINION

НАБУ слід розформувати

Олег Постернак
14 липня, 2025 понедiлок
10:02
Погляд

Великі витрати за низької віддачі, провали в роботі, украй низька ефективність детективів, затягнуті розслідування та махінації з експертизами...

Зміст

Україна постійно потребує грошей для фінансування армії. Щоб їх стало більше, ми можемо або скоротити якісь видатки, або підвищити податки. Зрозуміло, що ніхто з нас не хоче збільшення податків, особливо у цей непростий час. Залишається скорочення видатків – коштом неефективних структур, які сьогодні зжирають бюджетні мільярди. І перший претендент на це – НАБУ, неефективність роботи якого вже є очевидною навіть міжнародним експертам. 

Поясню на фактах, чому НАБУ слід розформувати.

1. Низька економічна ефективність

За 10 років існування Бюро держава витратила на нього понад 10 млрд грн. Тоді як загальна сума стягнень за рішеннями судів у справах, які вело НАБУ у 2015–2025 рр., становить +/-800 млн грн. Саме НАБУ у своєму звіті оперує цифрою міфічного економічного ефекту в 10 млрд грн. 

За даними експертів, Бюро включає до розрахунків арештовані активи, проте арешт — це лише проміжна стадія процесу, а не реальне повернення коштів державі.

Тобто на кожну 1 гривню, повернуту в бюджет країни, НАБУ витратило… 12 (!) гривень! Вражаюча "ефективність".

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2. Низька віддача від детективів

Протягом минулого року НАБУ розпочало 669 кримінальних проваджень, що становить 2-3 провадження на 1 детектива. Для порівняння – один слідчий ДБР одночасно розслідує від 300 до 1000. 

Разом з тим, лише 30% підозрюваних у справах, які ведуть детективи НАБУ, є представниками влади чи службовими особами. Тому Transparency International Ukraine у звіті за 10 років роботи Бюро наполегливо радить оптимізувати використання ресурсів: зосередити увагу на справах топкорупції й тих, що стосуються системної корупції. 

3. НАБУ – безініціативне. Більшість справ з того мізеру, яке розслідує Бюро, ініційовані не ним – як правило, їх передають з інших органів (ДБР, Нацполіції тощо). Та й взагалі, 77% всіх корупційних злочинів у державі розслідує Національна поліція.

4. Затягнуті розслідування. Детективи НАБУ славляться гучними викриттями високопосадовців, однак для того, щоб довести своє "викриття" до вироку, часто-густо їм не вистачає і десяти років.

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Можна згадати справу ексголови компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, яку детективи розслідували майже 10 років. Зараз принаймні є рішення суду першої інстанції. Бо, наприклад, справи проти ексміністра інфраструктури Омеляна розслідували-розслідували – у підсумку обидві розвалилися у суді: одну Вищий антикорупційний суд закрив у зв’язку з закінченням строків давності, а по другій – ексміністра виправдали. Понад 5 років НАБУ розслідувало справу проти колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського. Наразі, судового рішення в ній немає...

5. Сумнівні експертизи, через які розвалилися гучні справи, зокрема "Ротердам+" або ж Омеляна. Йдеться, наприклад, про ТОВ "Експертна група "ЕС ЕНД ДІ". Конфлікт інтересів: судові експертизи замовляє старший детектив Віктор Ярема, а виконує їх дочка його колишньої колеги з Рівненської прокуратури. Або ж "Міжнародна експертно-правова група", в якої замовляли експертизу ринкової вартості земельних ділянок. Проте КВЕДи, за якими вона зареєстрована, не передбачаються проведення такої експертизи. Навіть астрологічну і спіритичну діяльність (і це не жарт!) – передбачають, а от експертизу вартості землі – ні.

6. Весь цей балаган з розслідуваннями супроводжується постійними скандалами, учасниками яких є детективи: підозрілі угоди з елітними квартирами, які записуються-перезаписуються на родичів та декларуються із заниженою ціною, віп-авто з так само заниженою ціною, махінації з криптою, відмазування родичів від тюрми та приховування їхнього російського громадянства, системна корупція. 

Отже, підсумуємо: великі видатки за низької віддачі помножені на професійну неефективність детективів, разом з безініціативністю, сумнівними експертизами та корупційними скандалами працівників

Все це – сьогоднішнє НАБУ. І йому потрібні радикальні заходи. Перший крок – розформувати Бюро та створити нову антикорупційну систему роботи. Інакше діла не буде.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Україна
політика
корупція в Україні
НАБУ
Суд
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