OPINION

Нам треба другий фронт

Олег Манчура
22 вересня, 2025 понедiлок
14:00
Погляд

У Заходу немає ніяких п'яти років, як там себе заспокоюють. Напад буде набагато раніше, ніж у 2030*

Зміст

Це може статися навіть ще до кінця цього року, що менш ймовірно, ніж 2026 чи 2027. 

В якій формі — питання відкрите, навряд чи буде зроблена помилка, як з Україною, і посунуть танкові колони. 

Пітерський пацюк — не воєначальник, це гопник який завдає удару в темноті і з-за рогу. 

Нині Захід нагадує Захід в 1938 році, коли замість накинути на божевільного гамівну сорочку, гарячково шукав варіанти, як уникнути війни. 

Заведено вважати, що всі ці чемберлени та даладьє робили це з причини вродженої с*икливості. 

Але це не так. 

Той же Даладьє був ветераном Першої світової, бойовим офіцером, який пройшов пекло, а тому Гітлер його поважав — як рівного собі. 

Читайте також: Ми дуже далекі від завершення війни

Було дві причини, через які в жертву принесли спочатку Австрію, а потім Чехословаччину. 

Перша. 

Воювати не хотіли західні суспільства. От просто категорично. І це зрозуміло. Тільки відгриміла страшна війна. Тільки поховали мільйони. Нової війни ніхто не хотів. А електоральні політики мусили зважати на громадську думку. 

Зараз маємо те саме: готовність захищати свої країни на Заході десь близько 15%. 

Друга. 

Західні армії не були готові до війни. Як і НАТО нині — Антанта після перемоги розслабилася. Генералам потрібен був час, аби переозброїтися. Тільки якщо Гітлер робив це стрімко, то, знову ж таки, в суспільствах, які не збиралися воювати, це відбувалося набагато повільніше. 

Саме тому символом капітуляції Заходу став перестарілий маршал Петен — опудало минулої війни, а символом перемоги Райху — п'ятдесятирічні Гудеріан, Клюге, Кляйст. 

Нині Захід теж переозброюється, уже швидше ніж тоді, цього разу зробивши висновки й не здавши Україну, як тоді Чехословаччину. 

Але битися все'дно прийдеться. 

Читайте також: Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни

Навіть якщо напад Путіна буде гібридним — відповідь має стати відкритою. 

Нічого нового в діях Путіна нема. 

Він так робив ще на Майдані у 2014. 

Він буде постійно підвищувати ставки через ескалацію, аж поки не отримає п**ди. 

І закінчиться все для нього, як і у 2014. 

Попри всю слабкість та обережність Заходу, яку бачимо нині — Європа дасть цієї п**ди. 

Як це робила вже не раз, коли її існуванню загрожували варвари. 

Уявна слабкість і реальна зневага Путіна до Європи стане такою ж помилкою, як і уявна слабкість та реальна зневага Путіна до України. 

Нам же треба, аби пацюк скочив. 

Нам треба другий фронт. 

Нам треба, аби він напав. 

Тоді це все закінчиться набагато швидше і Путін таки виконає свою історичну місію. 

Здійснить третій — і вже остаточний — розпад Російської імперії за останнє століття.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

