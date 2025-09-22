Нам треба другий фронт
У Заходу немає ніяких п'яти років, як там себе заспокоюють. Напад буде набагато раніше, ніж у 2030*
Це може статися навіть ще до кінця цього року, що менш ймовірно, ніж 2026 чи 2027.
В якій формі — питання відкрите, навряд чи буде зроблена помилка, як з Україною, і посунуть танкові колони.
Пітерський пацюк — не воєначальник, це гопник який завдає удару в темноті і з-за рогу.
Нині Захід нагадує Захід в 1938 році, коли замість накинути на божевільного гамівну сорочку, гарячково шукав варіанти, як уникнути війни.
Заведено вважати, що всі ці чемберлени та даладьє робили це з причини вродженої с*икливості.
Але це не так.
Той же Даладьє був ветераном Першої світової, бойовим офіцером, який пройшов пекло, а тому Гітлер його поважав — як рівного собі.
Читайте також: Ми дуже далекі від завершення війни
Було дві причини, через які в жертву принесли спочатку Австрію, а потім Чехословаччину.
Перша.
Воювати не хотіли західні суспільства. От просто категорично. І це зрозуміло. Тільки відгриміла страшна війна. Тільки поховали мільйони. Нової війни ніхто не хотів. А електоральні політики мусили зважати на громадську думку.
Зараз маємо те саме: готовність захищати свої країни на Заході десь близько 15%.
Друга.
Західні армії не були готові до війни. Як і НАТО нині — Антанта після перемоги розслабилася. Генералам потрібен був час, аби переозброїтися. Тільки якщо Гітлер робив це стрімко, то, знову ж таки, в суспільствах, які не збиралися воювати, це відбувалося набагато повільніше.
Саме тому символом капітуляції Заходу став перестарілий маршал Петен — опудало минулої війни, а символом перемоги Райху — п'ятдесятирічні Гудеріан, Клюге, Кляйст.
Нині Захід теж переозброюється, уже швидше ніж тоді, цього разу зробивши висновки й не здавши Україну, як тоді Чехословаччину.
Але битися все'дно прийдеться.
Читайте також: Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Навіть якщо напад Путіна буде гібридним — відповідь має стати відкритою.
Нічого нового в діях Путіна нема.
Він так робив ще на Майдані у 2014.
Він буде постійно підвищувати ставки через ескалацію, аж поки не отримає п**ди.
І закінчиться все для нього, як і у 2014.
Попри всю слабкість та обережність Заходу, яку бачимо нині — Європа дасть цієї п**ди.
Як це робила вже не раз, коли її існуванню загрожували варвари.
Уявна слабкість і реальна зневага Путіна до Європи стане такою ж помилкою, як і уявна слабкість та реальна зневага Путіна до України.
Нам же треба, аби пацюк скочив.
Нам треба другий фронт.
Нам треба, аби він напав.
Тоді це все закінчиться набагато швидше і Путін таки виконає свою історичну місію.
Здійснить третій — і вже остаточний — розпад Російської імперії за останнє століття.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
