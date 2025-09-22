Це може статися навіть ще до кінця цього року, що менш ймовірно, ніж 2026 чи 2027.

В якій формі — питання відкрите, навряд чи буде зроблена помилка, як з Україною, і посунуть танкові колони.

Пітерський пацюк — не воєначальник, це гопник який завдає удару в темноті і з-за рогу.

Нині Захід нагадує Захід в 1938 році, коли замість накинути на божевільного гамівну сорочку, гарячково шукав варіанти, як уникнути війни.

Заведено вважати, що всі ці чемберлени та даладьє робили це з причини вродженої с*икливості.

Але це не так.

Той же Даладьє був ветераном Першої світової, бойовим офіцером, який пройшов пекло, а тому Гітлер його поважав — як рівного собі. Читайте також: Ми дуже далекі від завершення війни

Було дві причини, через які в жертву принесли спочатку Австрію, а потім Чехословаччину.

Перша.

Воювати не хотіли західні суспільства. От просто категорично. І це зрозуміло. Тільки відгриміла страшна війна. Тільки поховали мільйони. Нової війни ніхто не хотів. А електоральні політики мусили зважати на громадську думку.

Зараз маємо те саме: готовність захищати свої країни на Заході десь близько 15%.

Друга.

Західні армії не були готові до війни. Як і НАТО нині — Антанта після перемоги розслабилася. Генералам потрібен був час, аби переозброїтися. Тільки якщо Гітлер робив це стрімко, то, знову ж таки, в суспільствах, які не збиралися воювати, це відбувалося набагато повільніше.

Саме тому символом капітуляції Заходу став перестарілий маршал Петен — опудало минулої війни, а символом перемоги Райху — п'ятдесятирічні Гудеріан, Клюге, Кляйст.

Нині Захід теж переозброюється, уже швидше ніж тоді, цього разу зробивши висновки й не здавши Україну, як тоді Чехословаччину.

Але битися все'дно прийдеться. Читайте також: Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни

Навіть якщо напад Путіна буде гібридним — відповідь має стати відкритою.

Нічого нового в діях Путіна нема.

Він так робив ще на Майдані у 2014.

Він буде постійно підвищувати ставки через ескалацію, аж поки не отримає п**ди.

І закінчиться все для нього, як і у 2014.

Попри всю слабкість та обережність Заходу, яку бачимо нині — Європа дасть цієї п**ди.

Як це робила вже не раз, коли її існуванню загрожували варвари.

Уявна слабкість і реальна зневага Путіна до Європи стане такою ж помилкою, як і уявна слабкість та реальна зневага Путіна до України.

Нам же треба, аби пацюк скочив.

Нам треба другий фронт.

Нам треба, аби він напав.

Тоді це все закінчиться набагато швидше і Путін таки виконає свою історичну місію.