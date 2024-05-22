Нас чекають нові диктаторські закони "16 січня"?
Парламентське засідання почалося з зачитування спікером дуже дивної заяви, в якій йдеться про засудження блокування як "непарламентської форми протесту")
Той, хто хоч трохи знає українську історію, добре знає, що саме такі форми дозволяли уникнути авторитаризму і диктатури.
Але тепер всі фракції та групи, окрім Європейської Солідарності вирішили це заперечити, заперечуючи тим самим саму суть парламентаризму та демократії.
Напевно, далі нас чекають якісь нові закони "16 січня" і "розстріли панікерів", до яких нині закликає Наталя Мосейчук.
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Скажу так: вчора були досягнуті домовленості щодо створення ТСК про фортифікації і компромісний алгоритм законопроєкту про церкву. І це дуже не сподобалося на Банковій.
На Грушевського хтось отримав по голові й вирішив "закрутити гайки".
В цей час під прохідною в урядовий квартал стоять журналісти, які змушені чекати в натовпі, бо ВР ніяк не може погодити списки з тими, хто сьогодні має доступ на третій поверх парламенту…
Ніколи не думала, що побачу і почую це в Україні, яка бореться з Московією…
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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