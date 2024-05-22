Той, хто хоч трохи знає українську історію, добре знає, що саме такі форми дозволяли уникнути авторитаризму і диктатури.

Але тепер всі фракції та групи, окрім Європейської Солідарності вирішили це заперечити, заперечуючи тим самим саму суть парламентаризму та демократії.

Напевно, далі нас чекають якісь нові закони "16 січня" і "розстріли панікерів", до яких нині закликає Наталя Мосейчук.

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Скажу так: вчора були досягнуті домовленості щодо створення ТСК про фортифікації і компромісний алгоритм законопроєкту про церкву. І це дуже не сподобалося на Банковій.

На Грушевського хтось отримав по голові й вирішив "закрутити гайки".

В цей час під прохідною в урядовий квартал стоять журналісти, які змушені чекати в натовпі, бо ВР ніяк не може погодити списки з тими, хто сьогодні має доступ на третій поверх парламенту…

Ніколи не думала, що побачу і почую це в Україні, яка бореться з Московією…

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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