Вони вже давно застарілі, оскільки були розроблені здебільшого за часів Холодної війни з невеликими кореляціями протягом останніх двох десятиліть.

Сьогодні світ потребує не тільки відповіді — НАТО живе на папері, чи воно здатне діяти, але й очевиднішого — чи в принципі ця структура здатна змінюватись, а не бути аморфним організмом зразка 2000 року?

Читайте також: Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО Гібридні загрози стали настільки гібридними, що НАТО проспало не тільки застосування "новічка" на своїй території, але й цілий комплекс загроз — від інформаційно-психологічних до політичних (що зараз ми бачимо на вже попсовому, але яскравому прикладі тієї ж Угорщини).

Тому якщо не буде змінена ядерна доктрина НАТО найближчими місяцями, ця структура просто загнеться як така, що не здатна сама себе обороняти. Так само гостро стоїть питання: країни НАТО — це союзники, які готові воювати один за одного, чи це псевдоорганізація, яка не впевнена, що здатна відповідати жорстко і сильно?