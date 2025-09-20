Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
OPINION

НАТО перед викликом Росії: час відповісти

Віктор Шлінчак
20 вересня, 2025 субота
10:01
Погляд

Країни НАТО терміново повинні скликати саміт і в найкоротші терміни змінити свої протоколи

Зміст

Вони вже давно застарілі, оскільки були розроблені здебільшого за часів Холодної війни з невеликими кореляціями протягом останніх двох десятиліть. 

Сьогодні світ потребує не тільки відповіді — НАТО живе на папері, чи воно здатне діяти, але й очевиднішого — чи в принципі ця структура здатна змінюватись, а не бути аморфним організмом зразка 2000 року? 

Читайте також: Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО

Гібридні загрози стали настільки гібридними, що НАТО проспало не тільки застосування "новічка" на своїй території, але й цілий комплекс загроз — від інформаційно-психологічних до політичних (що зараз ми бачимо на вже попсовому, але яскравому прикладі тієї ж Угорщини). 

Тому якщо не буде змінена ядерна доктрина НАТО найближчими місяцями, ця структура просто загнеться як така, що не здатна сама себе обороняти. Так само гостро стоїть питання: країни НАТО — це союзники, які готові воювати один за одного, чи це псевдоорганізація, яка не впевнена, що здатна відповідати жорстко і сильно? 

В цій всій історії нам реально можна сподіватися лише на ЗСУ. Бо інших гарантів світова історія просто на наших очах стирає в пилюку.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

