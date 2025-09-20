НАТО перед викликом Росії: час відповісти
Країни НАТО терміново повинні скликати саміт і в найкоротші терміни змінити свої протоколи
Вони вже давно застарілі, оскільки були розроблені здебільшого за часів Холодної війни з невеликими кореляціями протягом останніх двох десятиліть.
Сьогодні світ потребує не тільки відповіді — НАТО живе на папері, чи воно здатне діяти, але й очевиднішого — чи в принципі ця структура здатна змінюватись, а не бути аморфним організмом зразка 2000 року?
Читайте також: Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
Гібридні загрози стали настільки гібридними, що НАТО проспало не тільки застосування "новічка" на своїй території, але й цілий комплекс загроз — від інформаційно-психологічних до політичних (що зараз ми бачимо на вже попсовому, але яскравому прикладі тієї ж Угорщини).
Тому якщо не буде змінена ядерна доктрина НАТО найближчими місяцями, ця структура просто загнеться як така, що не здатна сама себе обороняти. Так само гостро стоїть питання: країни НАТО — це союзники, які готові воювати один за одного, чи це псевдоорганізація, яка не впевнена, що здатна відповідати жорстко і сильно?
В цій всій історії нам реально можна сподіватися лише на ЗСУ. Бо інших гарантів світова історія просто на наших очах стирає в пилюку.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе