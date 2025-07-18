Національна єдність виявилася портфелем без ручки
Історія створення та ліквідації Міністерства національної єдності може стати ідеальним кейсом для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України
У тому сенсі, що можна в найнеефективніший спосіб здійснювати держуправління, створивши міністерство під конкретну особу (ще й "зашкварену"), при цьому нагнувши парламент, витративши купу грошей платників податків і не маючи жодної за це відповідальності. До речі, а сама Академія може щось сказати з цього приводу? Чи так жити зручніше?!
Національна єдність виявилася портфелем без ручки, по якому потопталися й викинули. Плановане приєднання функцій Міннац’єду до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України – це не просто вже не смішно, це черговий хибний крок у тому ж напрямі. З таким же успіхом можна було приєднати ці ж функції до Міністерства молоді та спорту… Але, мабуть, справжньою метою є прикрити витрачання грошей на однойменну Агенцію з національної єдності, рішення щодо якої Кабмін прийняв в останній день під гаслами важливості бюджетних витрат на "соціальне" міністерство… А робити будуть те ж саме — відкривати "виборчі хаби" за кордоном, бо ж сьогоднішні можновладці самі собі перебування при владі не продовжать...
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Якщо вже так хотіли, щоб про вас не сказали, що ви покінчили з "національною єдністю України", то краще б уже призначили міністра єдності без портфеля – було б принаймні дешевше і чесніше.
Допоки українським громадянам будуть навішувати локшину на вуха за їхній же рахунок через марафон Єдиних новин про важливість "перестановки ліжок" і не звертати увагу на ціну та ефективність здійснення влади – податки із зароблених ними важкою працею грошей будуть і надалі розбазарюватися!
Чи можна було знайти рішення? Звісно! Частина функцій роботи з українцями за кордоном покладена на МЗС. Підсильте кадрово ЗДУ (закордонні дипломатичні установи, - ред.) та не забирайте гроші у МЗС з профільної Державної програми на кулінарні телешоу – був би кращий результат.
Це не помилка. Це - плювок в обличчя тих, хто розуміє, що така якість державного управління неприпустима під час оборони країни, але, на жаль, їхня думка черговий раз проігнорована цією владою!
Україна потребує не косметичних перестановок осіб в уряді. Україна конче потребує покращення якості державного управління під час широкомасштабної війни!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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