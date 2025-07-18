1. Якщо говорити про реформи чи прориви — ніяких змін не буде. Головна причина полягає в тому, що в нас, з погляду економіки, є два прямо протилежні шляхи. Перший — зробити ставку на максимальну зайнятість населення навіть, частково, на шкоду податковому наповненню. Це дозволило б зробити максимальний стрибок на горизонтальному рівні й точно сповільнило б відтік людей і капіталу. Другий шлях, який обрала держава ще в довоєнний період, але з 2024 року повністю оновила цей курс — максимальне наповнення бюджету на шкоду розвитку бізнесів, які просто не витягують нинішнє податкове навантаження. Ця модель вигідна в короткому проміжку і дає певні результати. З погляду розвитку держави — це тупиковий шлях, на мою думку. Але рішення прийняті і їх змінювати ніхто не буде. На жаль.

2. Дискусії про новий уряд були не про те, як функціонуватиме держава (читай п. 1). Опозиція говорила про переставляння ліжок, влада просто мовчала, а цілий пул поважних експертів, в сподіванні на майбутні контракти, зализували задницю. Тому, коли багато хто каже, що це найнудніша премʼєріада, правий лише частково. Це найпрогнозованіша премʼєріада, де нема і не могло бути чогось нового. Бо ніхто (підкреслюю — ніхто, ні у владі, ні в опозиції, ні в експертному середовищі) не потребував бодай натяку на дискусію. Логіка виборів, яких не буде, але в якій ми живемо, передбачає чорне і біле. А дискусія — це завжди нюанси. Читайте також: Чому замість "уряду єдності" у нас буде "уряд лояльності"

3. У новому уряді відновлено "монстра" мінекономіки+мінагро. Це міністерство повністю залишається в координації нового премʼєра. Можна сперечатися, чи логічно це обʼєднувати. Але ключова відповідь на це питання — логіка підпорядкування і відсутність достойного кандидата на мінагро, якому б довіряли.

4. Головна зміна нового Кабміну — це утворення держави в державі: обʼєднання міноборони та мінстратегпрому (60% бюджету) під керівництвом Дениса Шмигаля і за кураторством Михайла Федорова. Шмигаль і Федоров мають дуже непогані стосунки і, як кажуть в Офісі, президент дав Шмигалю карт-бланш на всі потрібні кадрові зміни. Власне ці зміни чи їх відсутність і будуть лакмусовим папірцем того, чи зміна уряду — це переставляння ліжок. В наших умовах фейсбук-судів, будь-які подібні зміни передбачатимуть масу грошей на інформаційні й не тільки кампанії. Але повторюся — це головна зміна нового уряду. Причому зміна ініційована особисто, наскільки я розумію, президентом. Попри те, що його оточення бачило цю конфігурацію зовсім інакше. 5. Щодо міністра юстиції Галущенка, то тут просто треба розуміти: нема такого документа в Кабміні, який би не візував мінʼюст. Це міністерство — фільтр всіх рішень. Ну і плюс, це контроль за всіма пенітенціарними закладами. Це не найголовніше, але дуже суттєво.