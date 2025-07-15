1. Ключова заява Трампа — це зброя. Нагадаю нашим рибкам-гупі, що два тижні тому ви проклинали Трампа, що зброї нема.

2. Тепер про санкції. Закон Грема в нинішньому вигляді не запрацює. Бо він передбачає сварку з Індією і Китаєм. Трамп це прекрасно розуміє. І тому не поспішає.

Якщо трошки ширше: чому Трамп не поспішає?

У Білому домі розуміють, що країни Перської затоки нарощують (поступово) видобуток нафти.

Росія продемонструвала, що знаходиться на пікових позначках свого видобутку і наростити видобуток суттєво не змогла і не зможе.

Вашингтон чекає санкцій ЄС про цінову стелю на нафту, щоб вдарити по Росії (звузити ринки) руками Європи.

Витіснити Росію повністю з нафтового ринку світу неможливо. Максимум, що можна зробити — зменшити їхню долю на 15-20%!за 6-12 місяців. І схоже це те, що буде пробувати робити адміністрація Трампа.

Читайте також: Трамп: США та НАТО домовилися про постачання зброї Україні, до передачі готуються 17 систем Patriot 3. Чи є ще якийсь план у Білому домі? Я можу помилятися, але мені здається, що немає. Саме це наша головна проблема, а не те що сьогодні не введено санкції, які не запрацюють.

4. Я залишаюся при думці, що ключові речі, які можуть повпливати на Путіна — це переговори Китай — США та ЄС — Китай. А ці переговори триватимуть як мінімум кілька місяців. І це ще один фактор, чому Трамп не буде поспішати. Тим більше, що в Білому домі вважають, що падіння російської економіки прискориться і без санкцій Грема (читайте пункт 2).