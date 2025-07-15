50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?
Почувши новий ультиматум Трампа, наше експертне середовище почало змагатися в тому, як би краще сказати, що Трамп нас обдурив. Спробуймо розібратися, а чи це так?
1. Ключова заява Трампа — це зброя. Нагадаю нашим рибкам-гупі, що два тижні тому ви проклинали Трампа, що зброї нема.
2. Тепер про санкції. Закон Грема в нинішньому вигляді не запрацює. Бо він передбачає сварку з Індією і Китаєм. Трамп це прекрасно розуміє. І тому не поспішає.
Якщо трошки ширше: чому Трамп не поспішає?
- У Білому домі розуміють, що країни Перської затоки нарощують (поступово) видобуток нафти.
- Росія продемонструвала, що знаходиться на пікових позначках свого видобутку і наростити видобуток суттєво не змогла і не зможе.
- Вашингтон чекає санкцій ЄС про цінову стелю на нафту, щоб вдарити по Росії (звузити ринки) руками Європи.
- Витіснити Росію повністю з нафтового ринку світу неможливо. Максимум, що можна зробити — зменшити їхню долю на 15-20%!за 6-12 місяців. І схоже це те, що буде пробувати робити адміністрація Трампа.
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3. Чи є ще якийсь план у Білому домі? Я можу помилятися, але мені здається, що немає. Саме це наша головна проблема, а не те що сьогодні не введено санкції, які не запрацюють.
4. Я залишаюся при думці, що ключові речі, які можуть повпливати на Путіна — це переговори Китай — США та ЄС — Китай. А ці переговори триватимуть як мінімум кілька місяців. І це ще один фактор, чому Трамп не буде поспішати. Тим більше, що в Білому домі вважають, що падіння російської економіки прискориться і без санкцій Грема (читайте пункт 2).
5. Є ще один фактор, за яким потрібно слідкувати. На жаль, поки ми не розуміємо, чим завершилися переговори Лаврова в Пхеньяні. Це той фактор, який може різко ускладнити ситуацію.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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