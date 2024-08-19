Навіщо українцям "кумири" на кшталт Спартака Субботи?
Навіщо українці створюють собі таких "кумирів" - питання, відповідь на яке я і ви насправді знаємо, але витрачати час на теоретичне філософствування немає бажання*
На помилках вчаться. Чи не вчаться.
От і маємо чергового паразитного селебріті. "Пісіхолог" Спартак Субота втік у сонячну і спокійну від повітряних тривог Барселону, заплативши прикордонникам хабар. Про це розповів якийсь Беспалов у своєму telegram.
Є така тема, коли безрідні непородисті дворові цуцики вибиваються у мажорні "князі" долі, короновані збудженим натовпом в пубертатній агонії.
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І їм починає гордовито здаватися, що причина злету — це визнання їхньої надлюдської божественної природи. А потім вони починають себе вести як напівбоги — милують і ділять, навʼязують думку і володарюють.
Віртуальна смерть для таких настає, коли "прості смертні" учують лайно і починають відвертати увагу.
Увага — це найбільший капітал блогерської псарні. Немає уваги — немає грошей і впливу.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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