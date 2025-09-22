Не давайте гроші Арестовичу
Арестович, який збирає гроші на ЗСУ, це так само дивно, як Віндовз без вірусів, промова Зеленського без слова "потужно" чи промова Трампа без ствердження, що це війна Байдена*
Нагадаю людям, які донатять Арестовичу, що вони відправляють свої кошти людині, яка максимально доклалася до демонтажу української державності.
Ніхто, крім, можливо, Шарія, не розповсюдив по Україні стільки російських фейків про війну, скільки розповсюдив Арестович.
В нього і "м'ясні штурми" і війна до "останнього" українця. В нього Путін талановитий, а українці нездалі. В нього повний набір слів, після якого хочеться піти повіситись, або залізти в помиральну яму і там лежать.
Дехто каже, що це свобода слова й Арестович має право так говорити. Але проблема в тому, що ця "свобода слова" просто прибиває не дуже стійких людей. Він залякує і переконує, що чинити спротив його русскім кумирам і наставникам – не має сенсу. Бо, нібито, русскі сильніші і, нібито, все одно переможуть.
Велика частина ухилянтів, які ховаються за своїми жінками замість захищати свої сім'ї – це пряма заслуга Арестовича. Армія, в якій не вистачає людей – пряма заслуга, в тому числі й Арестовича. Який не є головною причиною нестачі людей, але доклався до ситуації відчутно.
Культ ухилянтства, коли молоді люди замість хвалитися своїми досягненнями, хваляться, як вони втекли від армії – це теж Арестович.
І коли ви несете йому гроші, ви збільшуєте його особистий бренд, соціальний капітал і дозволяєте дурити нових людей і знову зменшувати спроможність України чинити спротив окупантам.
Якщо хочете вкласти свої гроші в ніщо, краще пропийте, купіть лотерею, великий портрет Трампа або тібетські пігулки для схуднення. Але не несіть тому чорту. Бо це на зло.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
