Дугін називає Аллу Борисівну — Іштар Борисівна. Сприйняття Пугачової як Великої матері росіян можна знайти також у "Ампір V” Пєлєвіна.

Водночас Дугін критикує Іштар, і культ Великої матері в каноні російських ідеологем.

Чи пригадуєте ви, щоб в Україні була схильність до культу? Культу, який зміцнює еліти й водночас є випуском пару для креативного класу?

Наш шлях — це бурлеск. Недарма першою україномовною книгою є "Енеїда" Котляревського. Можливо, з цим і повʼязана популярність у нас Вєрки Сердючки та "Кварталу" і його аналогів. Читайте також: Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості

У своїй критиці політичного розуму Мішель Фуко проводить розподіл між владою пастиря та культом власне політика, державника у платонівському змісті.

Культ пастора властивий для біблійних народів і кочових племен. Влада пастора — це влада опікуна. З проникненням у біологічний простір.

Влада політика — це про розвиток держави та регулювання потенційних конфліктів.

Метою пастора є нарощувати поголівʼя стада та шукати йому нові пасовиська (Lebensraum).

Джозеф Кемпбелл (точно чув про його тисячоликого героя) описував знищення осілих племен кочовими фразою: "Мардук переміг Тіамат".