Росія, безперечно, підживлює їх, сприяє поглибленню та розростанню.

Але неправильно бачити в них лише російську провокацію.

Якщо не розуміти внутрішньопольські причини цих непорозумінь і конфліктів — то їх ані вирішити неможливо, ані, тим паче, запобігти новим.

І ці причини не такі прості, як вибори (президентські, парламентські, місцеві), якими дехто з українських експертів хоче пояснити все. Тому підхід не помічати наростання проблеми, бо після виборів все вирішиться, — необачний.

Читайте також: Микола Княжицький: Для вас це гра на гроші, а ми боремося за життя

Бо не вибори причина. Вона глибша і справді росте з минулого, в якому Польща завжди була сильнішою стороною у наших взаєминах.

Відтак наше непомічання часто сприймається як слабкість і спонукає до продовження і посилення тиску.

Маємо навчитися вибудовувати відносини рівності обох сторін. І тут більше залежить саме від нас, нашої самоповаги та вміння з повагою до партнера відстоювати інтерес навіть у непростих суперечках.

Джерело

Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.