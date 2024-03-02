Не тільки вибори. В українсько-польських непорозумінь глибші корені
Росія, безперечно, користується (як завше користувалася) непорозуміннями та конфліктами між поляками та українцями
Росія, безперечно, підживлює їх, сприяє поглибленню та розростанню.
Але неправильно бачити в них лише російську провокацію.
Якщо не розуміти внутрішньопольські причини цих непорозумінь і конфліктів — то їх ані вирішити неможливо, ані, тим паче, запобігти новим.
І ці причини не такі прості, як вибори (президентські, парламентські, місцеві), якими дехто з українських експертів хоче пояснити все. Тому підхід не помічати наростання проблеми, бо після виборів все вирішиться, — необачний.
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Бо не вибори причина. Вона глибша і справді росте з минулого, в якому Польща завжди була сильнішою стороною у наших взаєминах.
Відтак наше непомічання часто сприймається як слабкість і спонукає до продовження і посилення тиску.
Маємо навчитися вибудовувати відносини рівності обох сторін. І тут більше залежить саме від нас, нашої самоповаги та вміння з повагою до партнера відстоювати інтерес навіть у непростих суперечках.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
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