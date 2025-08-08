1. Жодні санкції чи інші економічні важелі не змусять Путіна зупинити війну . Найжорсткіші пакети були запроваджені ще у 2022 році, і вони продовжують діяти. Кожен наступний лише доповнював попередні окремими деталями. Все, що ми бачили за ці роки, дозволяє зробити висновок: Путін готовий терпіти будь-які економічні труднощі, але згортати війну не буде.

2. Путін уже понад рік переконаний, що саме зараз він перемагає. У його картині світу ЗСУ "розсиплються за два місяці", а союзники України втомилися й довго підтримувати її не зможуть. А отже — немає сенсу зупинятися за "пів кроку до перемоги".

3. Зупинити Путіна можуть лише ЗСУ . Теоретично це можуть зробити й партнери Росії — припинивши військово-технічне співробітництво. Але Китай цього раніше не робив, і незрозуміло, що має статися, щоб зробив це тепер.

Отже, незалежно від того, які нові санкції оголосить президент США сьогодні, завтра чи наступного тижня — на хід війни це не вплине . Фактичний вплив можуть мати лише два фактори: розширення військової допомоги Україні та нові способи тиску на Китай, щоб той своєю чергою тиснув на Росію.

Наскільки можна зрозуміти, тарифна гра США проти Індії спрямована лише на те, щоб показати Китаю серйозність намірів Вашингтона. Паралельно є розрахунок, що й Індія долучиться до тиску на Путіна щодо припинення війни. Можливо, це дасть результат. Але навіть якщо так — наразі нічого не вказує, що це станеться найближчим часом.

Тож немає сенсу розслаблятися і тішити себе надією, що війна ось-ось закінчиться. Так, усі ми прагнемо миру. Але якщо постійно накручувати себе примарними надіями, то розчарування від їхнього чергового краху може призвести до депресії. А депресія під час війни не допомагає.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

