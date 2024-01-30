У 2022 році цей Тороцкоі побажав Польщі знову мати спільний кордон з Угорщиною.

Та приклав фото: поляк і мадяр біля прикордонного стовпа на Закарпатті.

В 1939-му поляки вдарили в спину Карпатській Україні через Ужоцький перевал.

А тепер уявімо собі, що мрія цього імперіаліста язиком таки здійснилася.

Україна впала.

Тільки ліпше для нього самого, аби такого не сталося.

Угорська армія - 30 000 солдатів, ще 15 тисяч - резервісти.

Це всього п'ять-шість бригад ЗСУ. Вся ж армія навіть в разі розгрому — не менше пів мільйона.

Мадяр дійсно сподівається, що ця армада тихенько піде інтернуватися? До двоюрідних братів русскіх? До тих, хто в п'ятірці найбільших ворогів українців?

Отак віддасть себе на милість, поки ті заходитимуть в Ужгород, Мукачево і Хуст?

Якщо вже нічого буде втрачати, то бойовими порядками просто вкотяться в Будапешт.

І Ласло Тороцкоі дізнається, що таке справжній бліцкриг.

Там ще не сплачені рахунки за повішених гонведами галичан в 1915 році й за сім тисяч спалених в Корюківці в 1943 році.

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Якщо горітиме український світ, то і мадярський добре підкоптить.

Але, може, угорцям таки пощастить і Україна встоїть, а глобальний пи**оріз закінчиться на користь західної цивілізації?

Тоді мадяри обійдуться малою кров'ю.

Мають ж унікальне вміння: завжди бути на стороні переможених.

Що в 1918-му, що в 1945-му.

За свою геополітичну прозорливість завжди розраховувалися своїми землями.

2/3 вже втратили.

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Але це ще не кінець, бо українська народна пісня дуже прозоро натякає: "Як ішов я з Дебречина до Хусту".

Не з Дебрецена, а з Дебречина.

Гарне місто, я там колись був. Дуже цікава та оригінальна греко-католицька церква в нім.

Хтозна, може якраз після недільної служби пішов той українчик, що знайшов вишивану хустку.

Не буди, Ласло, українське лихо, поки воно тихе.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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