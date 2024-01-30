"Не з Дебрецена, а з Дебречина". Про заяви угорських радикалів
Лідер мадярських ультраправих Ласло Тороцкоі торочить, що якщо Україна програє, то Закарпаття — їхнє
У 2022 році цей Тороцкоі побажав Польщі знову мати спільний кордон з Угорщиною.
Та приклав фото: поляк і мадяр біля прикордонного стовпа на Закарпатті.
В 1939-му поляки вдарили в спину Карпатській Україні через Ужоцький перевал.
А тепер уявімо собі, що мрія цього імперіаліста язиком таки здійснилася.
Україна впала.
Тільки ліпше для нього самого, аби такого не сталося.
Угорська армія - 30 000 солдатів, ще 15 тисяч - резервісти.
Це всього п'ять-шість бригад ЗСУ. Вся ж армія навіть в разі розгрому — не менше пів мільйона.
Мадяр дійсно сподівається, що ця армада тихенько піде інтернуватися? До двоюрідних братів русскіх? До тих, хто в п'ятірці найбільших ворогів українців?
Отак віддасть себе на милість, поки ті заходитимуть в Ужгород, Мукачево і Хуст?
Якщо вже нічого буде втрачати, то бойовими порядками просто вкотяться в Будапешт.
І Ласло Тороцкоі дізнається, що таке справжній бліцкриг.
Там ще не сплачені рахунки за повішених гонведами галичан в 1915 році й за сім тисяч спалених в Корюківці в 1943 році.
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Якщо горітиме український світ, то і мадярський добре підкоптить.
Але, може, угорцям таки пощастить і Україна встоїть, а глобальний пи**оріз закінчиться на користь західної цивілізації?
Тоді мадяри обійдуться малою кров'ю.
Мають ж унікальне вміння: завжди бути на стороні переможених.
Що в 1918-му, що в 1945-му.
За свою геополітичну прозорливість завжди розраховувалися своїми землями.
2/3 вже втратили.
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Але це ще не кінець, бо українська народна пісня дуже прозоро натякає: "Як ішов я з Дебречина до Хусту".
Не з Дебрецена, а з Дебречина.
Гарне місто, я там колись був. Дуже цікава та оригінальна греко-католицька церква в нім.
Хтозна, може якраз після недільної служби пішов той українчик, що знайшов вишивану хустку.
Не буди, Ласло, українське лихо, поки воно тихе.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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