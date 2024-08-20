Не приймайте все ось так відразу за чисту монету. Все, ілюзій час вже позбутися. Там теж є особиста думка журналіста, є замовні матеріали та бажання зробити сенсацію про далеку для них країну на рівному місці з посиланням на вигадані джерела

Наприклад, та сама стаття у "Вашингтон Пост" про заплановані перемовини між Україною та Росією десь у Катарі. Про припинення вогню з нашого боку по їхніх НПЗ, нафтосховищах та промисловості. А з їхнього боку — по нашій енергетиці. Як стверджує автор, все мало бути саме так, але Україна пішла у наступ на Курщині та провалила перемовини. З посиланням на таємні джерела. Ну, маячня повна. З боку журналіста, якого давно вважають симпатиком Росії

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Немає прямих перемовин. Взагалі. Про конкретні рамки, які визначили ми та партнери. Немає. Крапка.

Зупиняти удари по їх НПЗ та військових підприємствах для нас неприйнятно. Настільки, що розумні люди після цього твердження далі й не читали.

Це примітивний російський вкид на тему "Москва хоче миру, а Київ зриває перемовини" та "Курська операція ЗСУ невдала, а дуже погана загалом". Такі вкиди не перший та не десятий раз з однією метою – зменшити підтримку України

У "центрах прийняття рішень" спираються на дані розвідок, а не на цю маячню. Тож і ви не будьте занадто довірливими. Навіть коли це розповсюджують наші поважні канали та не дуже поважні особи. Першим треба трафік навіть з таких "сенсацій". Другим або не вистачає розуміння, або збіглося з політичними інтересами. Все просто.

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Про автора. Кирило Сазонов, військовослужбовець, політолог, блогер

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