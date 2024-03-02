Влада знімає через ручну правоохоронну систему обраних мерів і призначає військові адміністрації.

Влада волюнтаристськи не випускає опозицію на міжнародні зустрічі, влаштовує незаконні та ганебні шоу на кордоні з Порошенком.

Але винна — опозиція. Бо євроінтеграцію зриває через констатацію цих фактів у резолюції Європарламенту.

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Тобто не подумайте, що це робить влада своїми конкретними діями, які точно не європейські й не правові, і які точно не посилюють, а навпаки, послаблюють євроінтеграцію. Це все хто? Правильно: Порошенко.

Він скрізь і завжди.

Він приніс безвіз? Він голосував всі євроінтеграційні закони? Він про просування України щодня всій західній пресі говорить?

Це не має значення. Він написав листа про незаконні підходи влади. Значить, зриває. Не їхні дії, а опис цих дій проблема.

Мене завжди лякали люди з відсутністю розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Зате з вмінням звинувачувати всіх, крім себе, в них все добре. І з жагою до влади теж.

P.S. Так мило, як неперевершені циніки, що монополізували не лише право на інформацію, а і право на правду, щось говорять про цинізм опозиції.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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