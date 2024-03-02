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OPINION

Неперевершені циніки від влади говорять про цинізм опозиції

Вікторія Сюмар
2 березня, 2024 субота
10:01
Погляд Вікторія Сюмар

Завжди дивувала здатність перевертати все з ніг на голову

Влада знімає через ручну правоохоронну систему обраних мерів і призначає військові адміністрації.

Влада волюнтаристськи не випускає опозицію на міжнародні зустрічі, влаштовує незаконні та ганебні шоу на кордоні з Порошенком.

Але винна — опозиція. Бо євроінтеграцію зриває через констатацію цих фактів у резолюції Європарламенту.

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Тобто не подумайте, що це робить влада своїми конкретними діями, які точно не європейські й не правові, і які точно не посилюють, а навпаки, послаблюють євроінтеграцію. Це все хто? Правильно: Порошенко.

Він скрізь і завжди.

Він приніс безвіз? Він голосував всі євроінтеграційні закони? Він про просування України щодня всій західній пресі говорить?

Це не має значення. Він написав листа про незаконні підходи влади. Значить, зриває. Не їхні дії, а опис цих дій проблема.

Мене завжди лякали люди з відсутністю розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Зате з вмінням звинувачувати всіх, крім себе, в них все добре. І з жагою до влади теж.

P.S. Так мило, як неперевершені циніки, що монополізували не лише право на інформацію, а і право на правду, щось говорять про цинізм опозиції.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Європарламент
Петро Порошенко
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