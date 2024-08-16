8 серпня Бюро провело відповідні заходи в американського ексрозвідника, а нині кремлівського пропагандиста Скотта Ріттера. Сьогодні повідомляють про обшуки у Дмітрія Саймса.

Дмітрій Саймс, до речі, відомий совєтський дисидент, який виїхав із Союзу у 1973 році. Був радником президента Річарда Ніксона, досі є керівником інституту, заснованого Ніксоном, та відомого видання "The National Interest".

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Одночасно Саймс бере участь в ефірах російських державних телеканалів та кремлівських заходах на території Росії. Це ще один промовистий кейс до розмови про "хароших русскіх".

Тож побажаємо успіхів ФБР і порадіємо разом, якщо американці вирішили повернутися до здорових традицій Гувера і Маккарті.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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