Невже у США таки згадали про славні часи Гувера і Маккарті
Менш ніж за десять останніх днів ФБР провело обшуки у двох російських агентів публічного впливу
8 серпня Бюро провело відповідні заходи в американського ексрозвідника, а нині кремлівського пропагандиста Скотта Ріттера. Сьогодні повідомляють про обшуки у Дмітрія Саймса.
Дмітрій Саймс, до речі, відомий совєтський дисидент, який виїхав із Союзу у 1973 році. Був радником президента Річарда Ніксона, досі є керівником інституту, заснованого Ніксоном, та відомого видання "The National Interest".
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Одночасно Саймс бере участь в ефірах російських державних телеканалів та кремлівських заходах на території Росії. Це ще один промовистий кейс до розмови про "хароших русскіх".
Тож побажаємо успіхів ФБР і порадіємо разом, якщо американці вирішили повернутися до здорових традицій Гувера і Маккарті.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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