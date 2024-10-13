Іго-го, то всьо ІПСО.

Хоча на той час вже було підтвердження віцеміністерки освіти Польщі Йоани Мухи, що у 2024 різко збільшилася кількість українців допризовного віку.

Але ж, іго-го-го, ІПСО! Бусифікацію теж так називали. Щось мовчать.

І ось вже й Лісовий заявляє, що таки-так: пацанів 16-17 років дійсно вивозять за кордон.

Ше ІПСО, чи вже нє?

Але, зрештою, хіба не пох*р?

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Кабмін з подачі Лібанової так загорівся ідеєю завезти по війні непальців та бангладешців, шо в кожен стратегічний документ по демографії тепер пхає це, як панацею.

Ніхто нічого не робитиме для повернення українців.

Вони не потрібні ні владі, ні ображеним інфантилам.

Все буде і далі робитися, аби виїхало якнайбільше українців.

І тоді тут дійсно буде Руїна, а Г+Г переозвучить свою заставку: "Нас 22 мільйони".

Десь стільки передбачає урядова демографічна стратегія на 2050 рік.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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