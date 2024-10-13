Ніхто нічого не робитиме для повернення українців
Ще зовсім недавно на повідомлення в соцмережах, що масово виїжджають пацани 16-17 років, чулося веселе іржання*
Іго-го, то всьо ІПСО.
Хоча на той час вже було підтвердження віцеміністерки освіти Польщі Йоани Мухи, що у 2024 різко збільшилася кількість українців допризовного віку.
Але ж, іго-го-го, ІПСО! Бусифікацію теж так називали. Щось мовчать.
І ось вже й Лісовий заявляє, що таки-так: пацанів 16-17 років дійсно вивозять за кордон.
Ше ІПСО, чи вже нє?
Але, зрештою, хіба не пох*р?
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Кабмін з подачі Лібанової так загорівся ідеєю завезти по війні непальців та бангладешців, шо в кожен стратегічний документ по демографії тепер пхає це, як панацею.
Ніхто нічого не робитиме для повернення українців.
Вони не потрібні ні владі, ні ображеним інфантилам.
Все буде і далі робитися, аби виїхало якнайбільше українців.
І тоді тут дійсно буде Руїна, а Г+Г переозвучить свою заставку: "Нас 22 мільйони".
Десь стільки передбачає урядова демографічна стратегія на 2050 рік.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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