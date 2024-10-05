Наше демографічне майбутнє не виглядає оптимістичним, - Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Демографічні тенденції в Україні, на жаль, і без війни багато років поспіль, навіть можна сказати, що кілька десятиліть, складалися так, що наше демографічне майбутнє не виглядає оптимістичним. Жінки все менше і менше народжують дітей, це було ще й до війни. Є сподівання на бебі-бум після закінчення війни. Але все одно ми не можемо сказати, що жінки почнуть народжувати більше дітей. Після війни тривалість життя, звичайно, виросте. До війни ми мали досить позитивні тенденції по тривалості життя", - зауважила завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Людмила Черенько додала, що серед населення України будуть люди переважно старшого віку, і це, на жаль, наші перспективи.