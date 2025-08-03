І те, що в Росію летить Віткофф — це намагання вскочити в останній вагон потяга, який зрушив. Не виключено, що цей візит здійснюється на прохання Кремля в надії "опрацювати" посланця Трампа так, щоб той повірив у бажання Путіна зупиняти війну. Але останній й так волів би її зупинити, але умови ми знаємо, вони з 2022 року не змінилися.