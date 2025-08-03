Нинішня тактика Росії — пропетляти до кінця року
Москва намагається в авральному порядку виправити свої стосунки з Вашингтоном
І те, що в Росію летить Віткофф — це намагання вскочити в останній вагон потяга, який зрушив. Не виключено, що цей візит здійснюється на прохання Кремля в надії "опрацювати" посланця Трампа так, щоб той повірив у бажання Путіна зупиняти війну. Але останній й так волів би її зупинити, але умови ми знаємо, вони з 2022 року не змінилися.
Не виключено, що кремлівська верхівка знову вирішила "заговорити" хоч частину команди Трампа, бо їм треба вигравати час. Кожен день без ембарго на нафту — це гроші, на які можна клепати ракети та дрони.
Не виключено, що за кілька тижнів російська сторона під тиском США та з погодження з Китаєм заявить, що готова до підписання якихось рамкових угод. Але побачимо, що буде з їх реалізацією. Нинішня тактика Росії — пропетляти до кінця року.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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