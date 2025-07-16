Це не просто термін для гарного заголовка, а концепція, що поступово оформлюється у відповідь на реальність, в якій Україна вже третій рік веде повномасштабну війну.

Суть проста: демократія в умовах війни не обов’язково має згортатися. Вибори, прозорість, відповідальність посадовців і незалежне судочинство — це не перешкода для оборони, а її основа. Цю думку першим публічно озвучив представник ГУР МО України Андрій Юсов ще у травні. Зараз її розвивають у фаховому середовищі.

Звучить переконливо, але є стереотипи та застереження. І ось як вони виглядають:

1. "У війну не до демократії" Це аргумент із набору "виграймо, а потім подумаємо про права й процедури". Але саме втрата довіри й непрозорість — це те, що руйнує тил швидше за ворога. Коли люди бачать, що рішення ухвалюються кулуарно, покарання вибіркове, а права опціональні, бойовий дух падає. Читайте також: Україна не стане авторитарною поліцейською державою Демократія — це не слабкість, а зв’язок між владою і суспільством, який не рветься в критичний момент.

2. "Це працює в теорії, не в окопах" Мовляв, це розмова для мирного часу. Насправді це якраз розмова для часу війни. Бо якщо не окреслити межі допустимого — система скотиться в те, проти чого ми воюємо. Мова не про формалізм, а про те, щоб будь-яке обмеження мало логіку, строк і публічне обговорення.

3. "Централізація — це ефективність" Зрозумілий аргумент. Але це залежить від того, як розуміти ефективність. У нашій війні ефективність складається не лише з вертикалі команд, а ще самоорганізації, добровольчих рухів, горизонтальних мереж допомоги. Їх не побудуєш указом. Вони виникають там, де є довіра й відчуття справедливості. А це суто демократичні речі.

Чому ця ідея важлива? Бо насправді мова не лише про нас. Україна вже де-факто формує нову модель безпеки для Європи.