Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Погляд "Пакунок школяра у Дії" – це буквально "цифрова гречка"
OPINION

"Пакунок школяра у Дії" – це буквально "цифрова гречка"

Костянтин Корсун
1 вересня, 2025 понедiлок
16:05
Погляд

Я не розумію, якого лисого Федоров із Зеленським розкидаються нашими спільними грошима?

Зміст

Спочатку "вовина тисяча", потім розкрадальний "національний кешбек", - а тепер 5 тисяч на "пакунок школяра". Якого, власне, біса?

У країні дефіцит бюджету на 2026 рік – вже 1.7 трильйони гривень, Карл. 1 вересня до школи підуть десь нехай 280 тисяч першокласників. Якщо на кожного видати по 5к грн., то це виходить 1,4 мільярди гривень.

33 роки українці самостійно збирали дітей до школи. 

А у найтяжчий період війни за незалежність, з виснаженою дотаційною економікою, величезними людськими та матеріальними втратами, браком коштів на армію влада вирішила піарнутися – причому не за свої, а за спільні кошти. Грошей у бюджеті найменше за всю історію, а вони їх розкидають на безглузді та непрошені "державні допомоги".

Хто вам, покидькам, це дозволив?

У вас вже "мир у ваших головах"? До виборів готуєтеся? "Мішу у президенти"? 

І знов-таки, це чергова дискримінація: без Дії, Дія-картки та Дія-підпису – неможливо отримати оті 5 тисяч. Той, хто не може дозволити собі сучасний смартфон, або принципово не хоче влазити у цифрове Дія-рабство – не зможе отримати гроші.

Знаю, охочих до халяви завжди вистачає, прошу, подумайте: чи настільки ви бідні, що готові продавати свою цифрову свободу за не дуже значну суму? 

Пакунок школяра через Дію — це чистий, еталонний популізм. Розрахований на мало вдумливу аудиторію. 

А ще це непрозоре розтринькування грошей, яких гостро не вистачає на армію. Кому і скільки видали насправді? 

Чи є там "мертві душі", фейкові Дія-акаунти і скільки їх?

Нічого з цього перевірити неможливо, інформація закрита.

Але навіть останньому зелебобу ясно, що тут будуть колосальні розкрадання.

У лютому 2020, у пароксизмі ейфорії, коли зелені тільки-но релізнули Дію, вони бігали та один одному розказували як будуть продавати Дію в усі країни Світу. 

Але Дію ніхто купляти не збирався і не збирається, хоча проєкту вже 5 років.

У 2024 Зе-команда пропонувала віддати Дію естонцям безплатно. Ті ввічливо, але твердо відмовилися

А зараз навіть внутрішній український користувач потихеньку усвідомлює, що то за чортівня. Тому встановлювати Дію буквально примушують: через залізничні квитки, через держвиплати у Дія.картка, нацкешбеки.

А тепер вони дійшли до відчаю та буквально купляють нові встановлення Дії – за 5 тисяч гривень.

Будь ласка, пам’ятайте про все це, коли настане час голосувати на виборах.

Тому що зелені мародери зроблять все що завгодно заради порятунку своїх корупційних дуп від справедливого покарання.

І єдиний для них шанс – щоб на виборах переміг хтось від Зе-партії, хто не буде розслідувати їхні численні злочини.

І очевидно, що ставку вирішили зробити на Федорова, з його Дія-забавками.

І чим ближче ставатимуть вибори – тим безуглішим буде Дія-істерія і Дія-популізм.

От побачите.

P.S.: Зайшов на сторінку Міші Федорова, де він похваляється "пакунком малюка" та Дія.карткою. Почитав коменти. Десь 90% потужно напихують йому у панамку. Полегшало. Багато людей все ж інстинктивно відчувають, що їх намахують.

P.P.S.: А вчора ще й 8 мільярдів гривень віджали у бюджету громади м. Києва. Відібрані кошти міста підуть на ті ж профанації: "вовина тисяча", "національний кешбек", "єдиний телемарафон". Тварюки, просто нема цензурних слів.

Джерело

Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

