Спочатку "вовина тисяча", потім розкрадальний "національний кешбек", - а тепер 5 тисяч на "пакунок школяра". Якого, власне, біса? У країні дефіцит бюджету на 2026 рік – вже 1.7 трильйони гривень, Карл. 1 вересня до школи підуть десь нехай 280 тисяч першокласників. Якщо на кожного видати по 5к грн., то це виходить 1,4 мільярди гривень. 33 роки українці самостійно збирали дітей до школи. А у найтяжчий період війни за незалежність, з виснаженою дотаційною економікою, величезними людськими та матеріальними втратами, браком коштів на армію влада вирішила піарнутися – причому не за свої, а за спільні кошти. Грошей у бюджеті найменше за всю історію, а вони їх розкидають на безглузді та непрошені "державні допомоги". Хто вам, покидькам, це дозволив? У вас вже "мир у ваших головах"? До виборів готуєтеся? "Мішу у президенти"?

І знов-таки, це чергова дискримінація: без Дії, Дія-картки та Дія-підпису – неможливо отримати оті 5 тисяч. Той, хто не може дозволити собі сучасний смартфон, або принципово не хоче влазити у цифрове Дія-рабство – не зможе отримати гроші. Читайте також: Немає Дії – не маєш права на свободу пересування Знаю, охочих до халяви завжди вистачає, прошу, подумайте: чи настільки ви бідні, що готові продавати свою цифрову свободу за не дуже значну суму?

Пакунок школяра через Дію — це чистий, еталонний популізм. Розрахований на мало вдумливу аудиторію. А ще це непрозоре розтринькування грошей, яких гостро не вистачає на армію. Кому і скільки видали насправді? Чи є там "мертві душі", фейкові Дія-акаунти і скільки їх? Нічого з цього перевірити неможливо, інформація закрита. Але навіть останньому зелебобу ясно, що тут будуть колосальні розкрадання.

У лютому 2020, у пароксизмі ейфорії, коли зелені тільки-но релізнули Дію, вони бігали та один одному розказували як будуть продавати Дію в усі країни Світу. Але Дію ніхто купляти не збирався і не збирається, хоча проєкту вже 5 років. У 2024 Зе-команда пропонувала віддати Дію естонцям безплатно. Ті ввічливо, але твердо відмовилися. А зараз навіть внутрішній український користувач потихеньку усвідомлює, що то за чортівня. Тому встановлювати Дію буквально примушують: через залізничні квитки, через держвиплати у Дія.картка, нацкешбеки. А тепер вони дійшли до відчаю та буквально купляють нові встановлення Дії – за 5 тисяч гривень. Читайте також: Жоден цифровий застосунок не є ліками для хвороб суспільства

Будь ласка, пам’ятайте про все це, коли настане час голосувати на виборах. Тому що зелені мародери зроблять все що завгодно заради порятунку своїх корупційних дуп від справедливого покарання. І єдиний для них шанс – щоб на виборах переміг хтось від Зе-партії, хто не буде розслідувати їхні численні злочини. І очевидно, що ставку вирішили зробити на Федорова, з його Дія-забавками. І чим ближче ставатимуть вибори – тим безуглішим буде Дія-істерія і Дія-популізм. От побачите.

P.S.: Зайшов на сторінку Міші Федорова, де він похваляється "пакунком малюка" та Дія.карткою. Почитав коменти. Десь 90% потужно напихують йому у панамку. Полегшало. Багато людей все ж інстинктивно відчувають, що їх намахують.