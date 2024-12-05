Дуже часто чую аргумент: "От ті, хто з Булгаковим бореться, дуже схожі на його Шарікових та Швондерів".

Аргумент красивий, а головне дозволяє відчути ту емоцію, за яку люди Булгакова і люблять — мовляв, я тут красиве небидло з відтопиреними на всіх кінцівках пальчиками, а довкола мене чєрнь сплошная в скатертини сморкається.