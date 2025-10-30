Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Переговори Трамп — Сі. Україну відклали на потім

Вадим Денисенко
30 жовтня, 2025 четвер
12:01
Погляд

Трамп заявив, що порушив питання України, але китайська державна агенція Сіньхуа ні словом про це не обмовилося

Зміст

1. Головний підсумок півторагодинних переговорів — сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не запроваджувати мита, а Китай зняв обмеження на рідкісноземи. Це означає, що на старті сторони погодилися на початок конструктивного діалогу.

2. Просто щоб ми краще розуміли настрій сторін, наведу два заголовки з російської версії Сіньхуа: "Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" та "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова великой" -- Си Цзиньпин".

3. Річний мораторій — це, по-перше, довгі переговори, які Трамп хоче завершити до виборів 4.11.2026, а Сі розуміє, що в Трампа є часовий ліміт. Відтак, всі головні рішення, видається, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026 року.

Читайте також: Китай і закінчення війни

4. Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців підряд: ми маємо сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву. 

5. Починається дуже складний процес переговорів, де ми (Україна) є не пріоритетним питанням для однієї зі сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі. 

Після лютневої проблеми в Овальному кабінеті ми змогли стати частиною виборів в США й увійшли в обовʼязковий пріоритет виборів в США. Зараз наша задача: стати (в позитивному значенні) частиною пріоритету для Пекіна. І це неможливо зробити без зміни нашої  політики на китайському напрямку.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

