1. Головний підсумок півторагодинних переговорів — сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не запроваджувати мита, а Китай зняв обмеження на рідкісноземи. Це означає, що на старті сторони погодилися на початок конструктивного діалогу.

2. Просто щоб ми краще розуміли настрій сторін, наведу два заголовки з російської версії Сіньхуа: "Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" та "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова великой" -- Си Цзиньпин".

3. Річний мораторій — це, по-перше, довгі переговори, які Трамп хоче завершити до виборів 4.11.2026, а Сі розуміє, що в Трампа є часовий ліміт. Відтак, всі головні рішення, видається, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026 року. Читайте також: Китай і закінчення війни

4. Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців підряд: ми маємо сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву.

5. Починається дуже складний процес переговорів, де ми (Україна) є не пріоритетним питанням для однієї зі сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі.