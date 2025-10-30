Переговори Трамп — Сі. Україну відклали на потім
Трамп заявив, що порушив питання України, але китайська державна агенція Сіньхуа ні словом про це не обмовилося
1. Головний підсумок півторагодинних переговорів — сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не запроваджувати мита, а Китай зняв обмеження на рідкісноземи. Це означає, що на старті сторони погодилися на початок конструктивного діалогу.
2. Просто щоб ми краще розуміли настрій сторін, наведу два заголовки з російської версії Сіньхуа: "Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" та "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова великой" -- Си Цзиньпин".
3. Річний мораторій — це, по-перше, довгі переговори, які Трамп хоче завершити до виборів 4.11.2026, а Сі розуміє, що в Трампа є часовий ліміт. Відтак, всі головні рішення, видається, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026 року.
Читайте також: Китай і закінчення війни
4. Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців підряд: ми маємо сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву.
5. Починається дуже складний процес переговорів, де ми (Україна) є не пріоритетним питанням для однієї зі сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі.
Після лютневої проблеми в Овальному кабінеті ми змогли стати частиною виборів в США й увійшли в обовʼязковий пріоритет виборів в США. Зараз наша задача: стати (в позитивному значенні) частиною пріоритету для Пекіна. І це неможливо зробити без зміни нашої політики на китайському напрямку.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.57Продаж 49.21
- Актуальне
- Важливе