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OPINION

Перехід на літній час є невиправданим. Це каже наука

Сергій Фурса
17 липня, 2024 середа
12:08
Погляд Сергій Фурса

Цікаво, якщо Верховна Рада ухвалить закон, що треба користуватись сонцезахисним кремом, то більшість фейсбуку вийде і згорить на сонці, щоб довести, що депутати зрадники?

Зміст

Верховна Рада нарешті ухвалила закон, який скасовує перехід на літній час. І наступного року цього вже не будуть робити.

Чому нарешті? Ну, бо цей перехід вже давно став атавізмом. Його придумали 100 років тому, мотивуючи це тим, що це може допомогти економити електроенергію. Але це сталося зовсім в іншому світі. У світі індустріальному.

В сучасному світі інформаційних технологій, в сучасному постіндустріальному суспільстві немає жодних досліджень, які б вказували, що це допомагає щось там економити. Просто немає.

А які дослідження є?

А є купа досліджень вчених, які підтверджують, що перехід з зимового часу на літній і назад шкідливий для здоров’я. І це не думка експерта з фейсбуку, чи інстаінфлюенсера, який паралельно рекламує онлайн казино, і навіть не заява Арестовича. Це наукові дослідження. Які робилися в США і Європі. І тільки звичка, усталеність практики, поки не дозволила і в США і в Європі, нарешті відійти від цієї практики.

Тобто ключове, що вчені, наука, заявляє, що це шкідливо для здоров’я. Який сенс взагалі з цим сперечатися? Рано чи пізно і ЄС і США також відмовляться від цієї практики. А як довго приймають рішення в ЄС, я думаю, всі за останні роки побачили. І рішення про відмову від літнього часу в ЄС на часі, закон про скасування переходу уже давно є, тільки ніяк не домовляться, яка країна за яким часом тепер буде жити. Бо там 3 десятки країн, і домовитись завжди складніше, ніж 1 країні й завжди є якась Угорщина, яка як Баба Яга проти.

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Україна зробила це раніше. От і все. Цікаво, якби ми просто пішли за Німеччиною чи США, то не було б вже таких істерик в соцмережах?

Ще раз. Економіка нічого від переходу не втрачає. І скоріш виграє. Бо удар по здоров’ю нації – це завжди удар і по економіці. Прив’язки до відключень світла були б доречні, якби були дослідження, які підтверджують, що в сучасному світі перевід годинника дозволяє економити. Але їх немає.

Тому залишення одного часу на весь рік цілком логічно.

Який це має бути час? Наш звичний астрономічний, базовий, час – це зимовий. Це літній час додатково вигадали понад 100 років тому. Тому природно зупинитися в ньому, в зимовому часу. Так, темнішати буде раніше. Але чому це погано? Чи краще було б лишитись у літньому часу і в темряві взимку пхатися на роботу? Це все елементи смаку і звички, й люди просто звикнуть досить швидко до нових реалій. І це звикання не буде бити по здоров’ю. Тим більше от у Центральній Європі о 9-й вечора більшість лягає спати, а в Іспанії тільки виходять на вулицю. І там, і там люди живуть. Так що поведінку нашу буде визначати не світловий день, а температура за вікном і загальні традиції.

Іноді депутати роблять корисні речі. Це просто треба розуміти. І відмова від літнього часу – це в першу чергу корисно для здоров’я. І це кажу не я. Це каже наука.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Верховна Рада
політика
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