Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Перша доба після атаки дронів РФ на Польщу яскраво показала, як виглядатиме російська агресія проти країн східного флангу НАТО. Власне, ця агресія вже почалася
OPINION

Перша доба після атаки дронів РФ на Польщу яскраво показала, як виглядатиме російська агресія проти країн східного флангу НАТО. Власне, ця агресія вже почалася

Микола Княжицький
11 вересня, 2025 четвер
10:54
Погляд
Зміст

1. Для початку згадаємо, для чого Путіну потрібно нападати на НАТО?

З початком повномасштабного вторгнення ми отримали достатньо доказів, що "агресивний блок НАТО" існує переважно на папері. Нічого агресивного там давно не було. За винятком США, жодна країна НАТО не здатна себе захистити – національні армії більшості країн занедбані, не мають техніки, боєприпасів та військових, готових вести бойові дії в умовах сучасної війни.
 
Тобто НАТО ні в 2021 році, коли Путін висував їм свій ультиматум, ні зараз не представляє якоїсь військової загрози Росії.
 
Але водночас НАТО однозначно становить для Росії політичну загрозу. Адже всі країни, які стали членами Альянсу, остаточно вийшли з-під орбіти російського впливу. Тому Путін теоретично може розраховувати, що за допомогою погроз або підкупу зможе прив’язати до себе Україну, Грузію або Азербайджан. Але немає жодних шансів зробити те саме з Польщею, Латвією або Фінляндією. Навіть Угорщина зі Словаччиною є в мільйон разів більш незалежними у відносинах з Путіним, ніж, наприклад, Білорусь чи Казахстан.
Тут варто нагадати, що повномасштабне вторгнення в Україну почалося з ультиматуму Росії до НАТО: "Забирайте свої манатки і забирайтесь на кордони 1997 року".
 
І хоча НАТО дійсно ніколи не створював ніяких військових загроз Росії як державі, Альянс несе реальні загрози політичному режиму Путіна. Тому розвал НАТО або принаймні відмова від захисту прийнятих після 1997 року країн Східної Європи були і залишаються пріоритетом політики Путіна. Зрештою, російська пропаганда сама про це прямо каже: Росія не воює з Україною. Росія воює з НАТО на території України. І перемогти НАТО можна лише завдавши удар по НАТО.
 

2. Як Росія починає розвалювати НАТО на прикладі Польщі?

 
Зрозуміло, що агресія проти НАТО відрізнятиметься від вторгнення в Україну. Нинішня атака на Польщу показала, що початок війни буде непомітним. Ніхто не відчує, що вона вже почалася.
 
Ось ми почули історію, як у Польщу прилетіли дрони. Дані про кількість різняться: 10, 19, чи навіть 23. З них збили 3, але може і 4. Але при цьому виявилося, що дрони були без вибухівки, залетіли вони з Білорусі, а білоруське Міноборони заздалегідь попередило своїх польських колег, що "до вас летять неопізнані об’єкти". В результаті ніхто не загинув, не зазнав поранень, а руйнування мінімальні. Згодом російське Міноборони додало, що "по-перше, наші дрони до Польщі не долітають" — натякаючи, що це або українські дрони, або може поляки самі їх запустили проти себе. Та й взагалі, вони готові до конструктивної співпраці, щоб розібратися, що там дійсно відбулось. Чи достатньо цього, щоб застосувати статтю 5 і почати світову війну?
 
Таким чином, світову війну не почали, але показали, що російські дрони можуть спокійно й без жодних ризиків залітати в Польщу. І ось через декілька місяців ми бачимо як дрони, а згодом і ракети, вільно почувають себе в небі Польщі, Латвії, Румунії, і постійно літають навіть без ризиків що їх збиватимуть. Неприємно, але все-таки замало щоб почати світову війну.
 
Потім шахед влучає в якийсь сільський склад з гуманітаркою. Ніхто не загинув, просто по полю розкидані обгорілі дитячі памперси. Може навіть випадково, як про це кажуть окремі місцеві політики. Ну не починати ж третю світову через обгорілі памперси?
Так поступово територія Східної Європи перетворюється в сіру зону, де постійно щось літає, вибухає, іноді хтось гине. Час від часу злітають в повітря військові склади або оборонні підприємства, але поліція не може швидко довести  російський слід. ЄС висловлює глибокі занепокоєння, президент США пише пости капслоком про те, що поки він є президентом війни не буде, а місцеві мешканці звикають до нової нормальності.
Як наслідок, в країнах Східної Європи переконуються в безпорадності НАТО, і нездатності Альянсу гарантувати їхню безпеку. Членство в Альянсі втрачає якийсь сенс – лише витягує гроші на мілітаризацію. В результаті одного чи декількох виборчих циклів до влади в цих країнах приходять проплачені Росією популісти, які налаштовують населення на вихід з НАТО і перехід під крило Москви. Адже, на відміну від НАТО, Москва "здатна припинити цей жах та повернути спокійне життя".
 
Сценарій жахливий. Хтось скаже, що навіть конспірологічний. Але погодьтесь, ще якихось п’ять років тому історія про два десятки російських бойових дронів в польському повітряному просторі також здавались конспірологією та нісенітницею. А сьогодні це навіть не сприймається як ескалація. Бо не починати ж третю світову через якісь дрони?

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Польща
Микола Княжицький
Війна з Росією
безпілотник
