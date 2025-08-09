Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Питання про мобілізацію — це не про ТЦК, це про суспільство
OPINION

Питання про мобілізацію — це не про ТЦК, це про суспільство

Тетяна Трощинська
9 серпня, 2025 субота
20:04
Погляд

Я десять разів подивилась ролик "А мій в Азові". Щоб мати детокс від того, як люди, які з битами нападали на військових, розповідають про це і, здається, цим пишаються

Зміст

Отже, цей ролик, на мою думку, пропонує починати розмову про мобілізацію з того, що повертає право військовим і їхнім рідним пишатися.

Не пояснювати кожній сусідці, "чому відпустила", а пишатись.

Не витримувати погляд з презирством, що, мовляв, ви "лохи" і "раби", а пишатись.

Ви не уявляєте, скільки разів мені ставили запитання "Чи твого зловили?" люди з освітами й притомні, на перший погляд, у відповідь на те, що мій чоловік в армії.

Бо нікому в голову не приходить, що бувають інші способи мобілізації.

Скільки дружини чують закидання про великі виплати військовим (а насправді — залежить від посади, звання, місця служби, умов, тривалості тощо).

Якщо ти доброволець - "тебе ніхто не просив іти", якщо ти по повістці — значить, "шукав собі тепле місце".

Це дуже правильна емоція — пишатись.

І мати право на запитання "А твій де, чого не в армії?"

І мати право на з'ясування, так що ж з нами сталося як із суспільством між 2022 і 2025 роком, що "пишаюся ЗСУ" перетворилось на те, що тепер люди — як норму! - розказують, що вони били військових.

Під час війни. 

Це не питання про ТЦК. 

І навіть не про владу.

Це питання про суспільство.

Читайте також: Маємо перемагати ефективністю застосування людського ресурсу

Тому це комунікація, яка важлива для того, щоб ми говорили про честь, вдячність і вічну  повагу тим, хто поліг, про честь і вдячність за чин і вибір (а не ручки й ангелочки).

Особливий плюсик  — бо це комунікація через жінок (мам, дружин). 

Якщо чесно, я ще років два тому писала, що цей канал — через жінок — взагалі випущено з уваги (як і все в мобілізації).

А даремно. Бо це ж очевидно,  що в ухваленні таких життєво важливих рішень роль сім'ї в Україні величезна.

Правда, під роликом вже набігли коментарі, що це "поділ на сорти" і експлуатація почуття провини.

Це не поділ на сорти.  Це відмежування доброго вчинку від недоброго вчинку.

Ми ж здатні розрізнити добрі та погані вчинки?

Ми ж здатні на вдячність тим, хто здатен на більше, ніж ми самі?

А щодо почуття провини, то реклама — не ваш психотерапевт. Вона не працює з вашими тонкими налаштуваннями.

Крім того, почуття провини так само легко можна протиставити почуттю несправедливості щодо тих людей і сімей, які давно в Силах оборони й не бачать перспектив заміни собі.

Це люди, які взагалі не питали  про справедливість, які не чекали обіцянок ні про що, які не чекали, поки перед ними станцюють щось мотиваційне.

І саме завдяки їм ми умнічаємо у фейсбуках.

Але це не може тривати вічно, їхній досвід треба розділити з іншими людьми.

Тому далі — треба багато розмов про рутинність служби. 

На кожну істерику, що когось суперцінного мобілізували, має бути 20 і 200 матеріалів про те, що відбувається після проходження ВЛК, як і скільки триває БЗВП, які види служби є, які є контракти і т.д., і т.п.

Це не так цікаво, як історії про "людоловів", але дуже важливо розірвати ланцюжок "зловили на вулиці — за два дні на передовій — ще за день загинув".

Ці історії мені переказують реальні люди.

Тоннами.

Читайте також: Про чіткі терміни служби

Якщо ми як медіа хочемо балансу (і збереження своєї країни), на кожен матеріал про затриманих ТЦК на вулиці має бути матеріал про людей, які мобілізувались.

Бо правда ж, є такі люди і їх багато?

Якщо ми як журналісти  хочемо балансу, то перша інформація, яку треба з'ясувати, коли є щось про "звірства ТЦК", - чи було порушено правила військового обліку? Ви здивуєтесь, але у більшості випадків виявиться, що порушували. 

Це не означає, що військові ТЦК мають перевищувати повноваження, але це трохи змінює фокус про "звірства".

Такої комунікації мають бути тонни й гігабайти.

В ідеалі мало б бути соромно розповідати публічно  про те, як ви "порішали". Мало б бути так само соромно, як лежати на купі грошей, як відомий пан Крупа.

Він же на чиїй купі грошей лежав - не тих людей, що  наносили, щоб "порішати"? 

Я чудово знаю, що комунікація — це завжди обслуговування управлінських рішень, а не дія сама по собі. 

Тому так, є багато питань щодо всього подальшого проходження служби.

Але говорити про це мають право лише  військові і їхні родини, а не ті, хто нападає на них із битами.

Джерело

Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
корупція в Україні
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
Казімєж Вуйціцький
Автор Леся Вакулюк
10 серпня, 2025 неділя
Історик Казімєж Вуйціцький: Польща потребує українців, навіть якщо популісти кажуть інше
Автор В'ячеслав Бутко
10 серпня, 2025 неділя
Чому не буде перемир’я
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін дає інтерв'ю російським пропагандистам
Автор Анатолій Буряк
10 серпня, 2025 неділя
Ватажок "ДНР" Пушилін запевняє жителів окупованого Донецька, що вода начебто повернеться, коли РФ захопить Слов'янськ
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
15:24
Хосе Мануель Альбарес
Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV