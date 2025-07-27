На планшеті вона на камери показувала не тільки провокативний напис про головкома Сирського, а й нібито вимогу "терміни служби".

Я стежу за темою, і можу точно сказати, що запит на це був від першого дня акції, до появи Мар'яни.

Тому пункт 1 - брехня, що Мар'яна першою про це згадала, ми проїхали.

Пункт 2. Про проблему чітких термінів служби очевидно мав би знати президент як Верховний головком. Крім виснаження, емоцій, настроїв, є купа відкритих соціологічних даних, які про це говорять.

Рандомне підтвердження: на запитання, що вас демотивує йти до ЗСУ, в опитуванні Info Sapiens 63,8% респондентів назвали невизначеність строків служби. Зверніть увагу на цифру, і це багато. І це все легко гуглиться, а що, що, але гуглити в Офісі вміють. Читайте також: Вони будують диктатуру, яка нікому у світі не потрібна

Пункт 3. Але президент послідовно не говорить з військовими та родинами військових. Їх як аудиторії майже немає в його комунікації. Це принципово не його аудиторія? Не знаю.

Можу припустити, що йому це дискомфортно, бо нічого сказати. Або він не бачить їх як виборців (хоч це дивно, бо серед військових і їхніх родин вже є його виборці з 2019-го). Або, може, йому неприємно усвідомлювати, що Україна тримається досі не так на тому, що він "не втік", як на цих людях?

Пункт 4. Якби думати та планувати стратегічно, то це все треба було ж робити хоча б три роки тому. Готувати заміну (або продумувати інший принцип ротацій), реформувати підхід, комунікувати складну та електорально непривабливу тему.

Я не спеціалістка, в жодному разі, але моя логіка каже, що нізвідки люди не беруться. Та й взагалі, я помітила, що в темі мобілізації ми досі аналізуємо помилки 2023-го. Але "літо, друзі, третя Штурмова" вже вичерпалися. Ракети, шахеди, окупація — це все, мабуть, не лякає і не працює. Читайте також: Маємо перемагати ефективністю застосування людського ресурсу

Пункт 5. Це найжахливіше (не)комунікована тема. Ситуація дійшла до того, що обговорення мотивації немобілізованих зараз звучить як цинізм відносно тих людей, що вже в Силах оборони.

Ви пригадайте історію з "економічною мобілізацією", яку запустили так незграбно, що довелося її прикрити, коли зрозуміли, що "війну бідних" не продати, бо на той момент в армії вже була велика кількість людей, які платили раніше і могли б далі платити податки, а не жити не на такі й великі зарплати військових, ризикуючи життям і здоров'ям.

Згадайте історію з формулюванням "мобілізація має бути справедливою". Я вже писала колись, що людину, яка порадила президентові вжити цю фразу стосовно людей, які ще не в армії, давно треба було звільнити. Бо говорити про це на тлі тих, хто воює з 2022, 2023 або навіть ще до широкомасштабного — це цинізм також.

Тому, так чи інакше, це президентові комунікувати доведеться.