У нас у всіх є шанс занурюватися в мудрість. Занурюватися в любов. У сміливість. У справедливість.

Ми можемо бути боягузами, але доля дасть нам шанс зануритися в сміливість. Ми можемо бути дурнями, але доля дасть нам шанс зануритися у мудрість.

Платон мав рацію: ейдоси існують, незалежно від нас. Любов існувала до нас, існуватиме після. Звісно, вона існує в нас і крізь нас, і в цьому велике диво. Але штука не в тому, щоб любов увійшла в тебе. Штука в тому, щоб ти увійшов у неї.

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Так само і з правдою. Питання не в тому, чи говоримо ми правду. Питання в тому, чи правда говорить нами. Чи правда вимовляє нас.

Темні часи занурюють нас у темряву. Вони доводять нам, що темрява існує. Що ми можемо захлинутися в ній. Але так само, виходить, існує і світло. І ми пірнаємо в нього теж. Бо навчилися пірнати. Бо навчилися бачити велике.

Ми занурюємось у смуток — але й у співчуття. Ми занурюємось у біль — але й у любов. Все навколо сильніше за нас. І все ж — все, що у світі найсильніше, проходить крізь нас теж.

Треба лише знайти те саме озеро. Треба знайти, куди пірнати.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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