OPINION

План на знищення Карпат. Як колишня нардепка ОПЗЖ у парламенті лобіює норми для свого колишнього соратника-нардепа?

Ірина Федорів
13 серпня, 2025 середа
14:00
Погляд

Через тиждень буде засідання Верховної Ради, де може знову пройти той таки сценарій, як з "правками НАБУ", коли знищували незалежність антикорупційних органів

Зміст

Якщо тоді скандальні правки лобіював нардеп Максим Бужанський, то зараз правку, яка дозволить нищити Карпати лобіює народна депутатка Антоніна Славицька (правка №103, у проєкт 13174).

Славицька пройшла до парламенту від вже забороненої партії ОПЗЖ. До того Славицька була помічницею Сергія Ківалова.

І ця правка суттєво спростить отримання дозволів на будівництво, що несе ризики для екології. Славицька лобіює це не випадково. Вітряки, які виробляли у Краматорську зараз релокували до Закарпаття. Мова про товариство "Вітропарки України", яке вже зводить вітряк на полонині Руна в Карпатах.

Екозахисники з цією фірмою пов’язують політика з Краматорська, колишнього регіонала Максима Єфімова. І тут простежується цікавий зв’язок, бо Єфімов співголовував у фракції зі Славицькою. Він два роки тому склав мандат.

На полонині Руна процедура оцінки впливу на довкілля будівництва вітрових електростанцій якраз і зупинена, бо триває судовий процес за фактом сумнівного виділення земельних ділянок. Без такого висновку оцінки впливу на довкілля встановлювати турбіни для вітряків не можуть. Тому і знадобилася правка.

Читайте також: В Карпатах унікальну полонину Руну в обхід законів почали заливати бетоном для будівництва електростанції

Фото: з fb-сторінки Save Пікуй

У Карпатах зараз встановлюють метеорологічні щогли, аби продовжити будівництво вітряків. 

Візуалізація порівняння висоти вітряків 150 і 180 м з висотами будівель. Автор: Ліза Максимова

Славицька на засіданні аграрного комітету бідкалася, що такими нормами закону, які діють зараз можуть скористатися "недоброчесні активісти". Такі казки розповідають щоразу, коли треба протягнути скандальний закон. Аналогічна ситуація була із законом Ігоря Мазепи (проєкт 12089), який був спрямований на те, щоб занулити претензії до дерибанників лісів та узбереж. Тоді схожі наративи використовував і заступник Офісу президента – Олег Татаров.

Стенограма обговорення проєкту так званого закону Мазепи

Позицію Славицької підтримала й очільниця голові партії "Слуга народу" Олені Шуляк, яка відома тим, що лобіювала містобудівну "реформу" (проєкт №5655), де були суттєві корупційні ризики в інтересах забудовників. Така підтримка з боку Шуляк поправки Славицької не дивує, адже під час голосування за містобудівну "реформу", коли "за" проголосували лише 228 нардепів (критичний мінімум для того, щоб проєкт став законом – 226), то вирішальні голоси дали колишні представники ОПЗЖ. Цю "реформу", яку розкритикував громадський сектор, Європарламент та Єврокомісія, підтримував представник групи "Відновлення України" – Дмитро Ісаєнко, який досі є секретарем у комітеті з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, де головує Шуляк.

Читайте також: Найбільшу полонину українських Карпат Руну знищують понад 30 кілометрів автодоріг для інфраструктури під незаконні вітряки

Людмила Шемелинець, яка на момент засідання аграрного комітету ще була заступницею міністра аграрної політики, нагадала народним депутатам, що закон "Про адміністративні процедури", які намагаються змінити, приймали на вимогу міжнародних партнерів і відзначила, що і Мін'юст, і міжнародні партнери, до цього доволі болісно можуть ставитися.

Тут варто нагадати, що парламент по суті ліквідував профільне Міністерство довкілля у складі Кабінету Міністрів. Його об’єднали з Мінекономіки та Мінагрополітики. Коли парламентська більшість підтримала вже згаданий "закон Ігоря Мазепи", то Міндовкілля рекомендувало ветувати закон. За відсутності профільного міністерства довкілля, якщо народні депутати підтримають таку правку, то у суспільства залишається все менше інструментів захищати довкілля.

Звісно, залишається ще як інструмент – забезпечення позову. Але залежатиме все тепер від рішення судді, які доволі завантажені через брак кадрів. 

Тим часом ліси можуть зникати не лише в Карпатах.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

