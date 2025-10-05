Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд План Трампа для Гази: все висить на волосині
OPINION

План Трампа для Гази: все висить на волосині

5 жовтня, 2025 неділя
16:04
Погляд

З боку ХАМАС залишаються питання щодо роззброєння, як це було передбачено планом Трампа

Зміст

Дуже стисло по свіжих слідах заяви ХАМАС. Очевидно, що це крок уперед: вона демонструє їх прагматизм, чим задовольняє вимоги арабських країн та Туреччини, і демонструє критичність ситуації в Секторі Гази. Разом з тим, залишаються питання щодо роззброєння, як це було передбачено планом Трампа. Натомість ХАМАС про це не згадує. 

Скоріше за все, перемовини, які, як відомо, йдуть, зосередяться на чітких гарантіях США проти анексії та включенні пункту про "дві держави" до порядку денного. 

Читайте також: Мир у Газі: що пропонує Трамп

Реакція Трампа станом на зараз позитивна на заяву ХАМАСу. Він, зокрема, написав: "На основі заяви ХАМАСу, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно витягти заручників".

Якщо ви мене спитаєте, що буде далі, відповім чесно: все висить на волосині, але шансів, що війна завершиться, все ж таки трохи стає більше.

Джерело

Про автораІгор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
політика
зброя
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Дональд Трамп
США
Хамас
Дипломатія
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:04
Від початку доби на фронті відбулось 106 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:52
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
09:59
біткоїн
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
08:38
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
08:04
OPINION
Чому слід налаштовуватися на довгу війну
07:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников
01:49
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
01:15
Оновлено
Чехія вибори
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99,97% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (43%) програла проросійському опозиціонеру Бабішу та його євроскептичним союзникам (49%)
00:55
світло
На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів
00:28
Олекса Шалайський дає інтерв'ю часопису "Країна"
Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського
00:17
ЗСУ
У жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад, - Міноборони
2025, субота
4 жовтня
23:45
Норвегія
Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону
23:35
Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить
23:30
TikTok
TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness
23:00
Ексклюзив
Віталій Портников
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
22:31
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: від початку контрнаступу біля Добропілля росіяни втратили там 1988 осіб вбитими та 991 одиницю озброєння і техніки
22:20
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Жорін з Третього армійського корпусу: трудових іммігрантів слід приймати тільки через фронт
22:12
Оновлено
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
21:58
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія спробує використати для розколу України питання часткового закриття неба Заходом, - Портников
21:43
вибух в полі
Росія здійснила артобстріл Гусинки на Купʼянщині: загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
Більше новин
