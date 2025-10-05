План Трампа для Гази: все висить на волосині
З боку ХАМАС залишаються питання щодо роззброєння, як це було передбачено планом Трампа
Дуже стисло по свіжих слідах заяви ХАМАС. Очевидно, що це крок уперед: вона демонструє їх прагматизм, чим задовольняє вимоги арабських країн та Туреччини, і демонструє критичність ситуації в Секторі Гази. Разом з тим, залишаються питання щодо роззброєння, як це було передбачено планом Трампа. Натомість ХАМАС про це не згадує.
Скоріше за все, перемовини, які, як відомо, йдуть, зосередяться на чітких гарантіях США проти анексії та включенні пункту про "дві держави" до порядку денного.
Реакція Трампа станом на зараз позитивна на заяву ХАМАСу. Він, зокрема, написав: "На основі заяви ХАМАСу, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно витягти заручників".
Якщо ви мене спитаєте, що буде далі, відповім чесно: все висить на волосині, але шансів, що війна завершиться, все ж таки трохи стає більше.
Про автора. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
