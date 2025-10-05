Дуже стисло по свіжих слідах заяви ХАМАС. Очевидно, що це крок уперед: вона демонструє їх прагматизм, чим задовольняє вимоги арабських країн та Туреччини, і демонструє критичність ситуації в Секторі Гази. Разом з тим, залишаються питання щодо роззброєння, як це було передбачено планом Трампа. Натомість ХАМАС про це не згадує.

Скоріше за все, перемовини, які, як відомо, йдуть, зосередяться на чітких гарантіях США проти анексії та включенні пункту про "дві держави" до порядку денного. Читайте також: Мир у Газі: що пропонує Трамп Реакція Трампа станом на зараз позитивна на заяву ХАМАСу. Він, зокрема, написав: "На основі заяви ХАМАСу, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно витягти заручників".