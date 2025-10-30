Покровськ. Що там відбувається?
Російська піхота інфільтрується в Покровськ. Це не таємниця. Однак присутність в окремих районах далеко не означає контроль росіян за ними
Головна мета таких дій противника — хаотизація нашої оборони. Адже коли немає розуміння, де противник, де його засідки, що він замінував тощо — все це дуже сильно породжує хаос. Цим і займається нині противник.
З іншого боку в росіян у плані організації — теж хаос. Або хаотична присутність. Вони затягуються, щоб робити засідки, мінувати шляхи, проводити розвідку.
Подекуди ворожі групи вступають у стрілецькі бої з нашими тиловими підрозділами: мінометниками та пілотами дронів. Проте дуже часто виникає й ситуація, що противник намагається не вступати в бій, аби не спалити себе, а просто рухатися і накопичуватися.
Усе описане вище і показує, що Путін говорить нісенітниці, що нібито Покровськ оточений. Він не може бути оточеним розрідженими та незлагодженими групами ворожої піхоти.
Але хаотизація оборони, про яку писав вище, може в підсумку призвести до непоправних наслідків. Утім надія на покращення все ще є.
Хронологія боїв
- Ще в липні були перші фіксації ворожих груп у місті. Окупанти потрапляли із півдня Покровська, з села Звірове. Тоді це було не більше, ніж рейди ДРГ, які направлялися в одну сторону. По факту, це була розвідка маршрутів для інфільтрації.
- Згодом географія розширювалася: ворог просочувався через Шевченко, а згодом — по залізниці зі сторони Котлиного.
- Акумулювання груп у місті відбувалося поступово. Посеред будинків та будівель перебували росіяни, користуючись щільною забудовою, наявністю підвалів та погребів.
- Тепер справді прорвало: ворог у достатньо великій кількості зайшов у місто там, де "звітували красиво, а обороняли погано".
Мирноград у небезпеці
Удар по Покровську означає й логістичний удар по всій агломерації. Тиск на сусідній Мирноград уже також триває з кількох напрямків: Променю, Московського, Миролюбівки, Новоекономічного, Красного Лимана.
У таких умовах найгірше питання — логістика. Не тільки у Мирноград, але й південні рубежі нашої оборони, наприклад, у Лисівці, Сухому Яру та Новопавлівці. За цей район у мене найбільші перестороги, адже за фактом в цьому районі відсутні можливості до нормальної логістики.
Що можна зробити?
- Блокування інфільтрації з півдня — це пріоритет №1. Якщо не закрити пробоїну, де в смузі відповідальності однієї з бригад "тече", діла не буде.
- Зачистка. Зараз є певні сигнали по тому, що це відбувається.
- Введення свіжих сил, здатних тримати оборону. Вочевидь, бригади, які довго тримають оборону в Покровську та агломерації, виснажені в нуль. Їм потрібна ротація.
- Чесні доповіді щодо ситуації. Це поза чергою.
Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
