Головна мета таких дій противника — хаотизація нашої оборони. Адже коли немає розуміння, де противник, де його засідки, що він замінував тощо — все це дуже сильно породжує хаос. Цим і займається нині противник.

З іншого боку в росіян у плані організації — теж хаос. Або хаотична присутність. Вони затягуються, щоб робити засідки, мінувати шляхи, проводити розвідку.

Подекуди ворожі групи вступають у стрілецькі бої з нашими тиловими підрозділами: мінометниками та пілотами дронів. Проте дуже часто виникає й ситуація, що противник намагається не вступати в бій, аби не спалити себе, а просто рухатися і накопичуватися.

Усе описане вище і показує, що Путін говорить нісенітниці, що нібито Покровськ оточений. Він не може бути оточеним розрідженими та незлагодженими групами ворожої піхоти.

Але хаотизація оборони, про яку писав вище, може в підсумку призвести до непоправних наслідків. Утім надія на покращення все ще є.

Хронологія боїв

Ще в липні були перші фіксації ворожих груп у місті . Окупанти потрапляли із півдня Покровська, з села Звірове. Тоді це було не більше, ніж рейди ДРГ, які направлялися в одну сторону. По факту, це була розвідка маршрутів для інфільтрації.

Акумулювання груп у місті відбувалося поступово . Посеред будинків та будівель перебували росіяни, користуючись щільною забудовою, наявністю підвалів та погребів.

Мирноград у небезпеці

Удар по Покровську означає й логістичний удар по всій агломерації. Тиск на сусідній Мирноград уже також триває з кількох напрямків: Променю, Московського, Миролюбівки, Новоекономічного, Красного Лимана.

У таких умовах найгірше питання — логістика. Не тільки у Мирноград, але й південні рубежі нашої оборони, наприклад, у Лисівці, Сухому Яру та Новопавлівці. За цей район у мене найбільші перестороги, адже за фактом в цьому районі відсутні можливості до нормальної логістики.

Що можна зробити?