Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА
Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА

Оксана Ліховід
30 жовтня, 2025 четвер
09:28
Війна з Росією Карта бойових дій

У Мирнограді не вщухають обстріли. Ворог намагається проникнути в місто як на бронетехніці, так і малими групами, проте Сили оборони України утримують позиції

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

"У Мирнограді не вщухають постійні обстріли, здебільшого це артилерійські обстріли й удари FPV- дронами. Ворог намагається або на бронетехніці, або малими групами просочитись в місто, але Сили оборони стримують ворога і не дають йому закріпитись. Іноді лінія зіткнення йде по межі міста", - зазначив Третяк.

Начальник Мирноградської міської військової адміністрації також додав, що у місті ще залишаються цивільні, але порахувати кількість наразі неможливо.

"Думаю, що не менше півтори тисячі людей ще залишаються в місті. Наразі дуже скрутно. Вже рік у місті немає ні світла, ні води, ні газу, ні опалення. Люди воду набирають у криницях. Завезти гуманітарну допомогу неможливо. Вся техніка, яка в’їжджає в місто, піддається атакам ворожих дронів", - наголосив Третяк.

  • Найбільш складною наразі залишається ситуація на Покровському напрямку. Там окупанти намагаються закріпитися усіма методами. Непростою є й ситуація у Куп’янську, де Сили оборони України продовжують захищати позиції.
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
оборона та безпека
Інформаційний марафон ВЧ
Сили оборони України
Костянтин Жеваго
Автор
29 жовтня, 2025 середа
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
путін
Автор Ірена Моляр
28 жовтня, 2025 вiвторок
Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
2025, четвер
30 жовтня
09:57
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у кількох регіонах є постраждалі, серед яких – діти
09:35
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
09:01
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну
08:20
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмів
08:18
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна, - американіст Преловський
08:10
Мілорад Додік
США скасували санкції проти політика Республіки Сербської Додіка
08:00
OPINION
США переглядають власну роль гаранта безпеки для Європи
07:55
світло
Комбінована атака РФ по енергетиці: у більшості регіонів запроваджено аварійні відключення
07:31
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 25 артсистем і 3 бронемашини
07:21
Оновлено
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
"Багато говорили про Україну": у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
01:20
Атомний підводний човен
США передадуть Південній Кореї технології для будівництва атомного підводного човна
2025, середа
29 жовтня
23:47
художній музей Лувр
Пограбування Лувру: двоє підозрюваних частково визнали провину
23:43
Огляд
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Світ напередодні зустрічі у Південній Кореї: чи знайдуть Трамп і Сі формулу нового балансу сил
23:13
Нідерланди
У Нідерландах пройшли позачергові парламентські вибори: за даними екзитполів, у лідерах – соціал-ліберальна партія D66
22:58
Юлія Свириденко
Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування ветеранів від року
22:31
Німеччина уряд
Німеччина розглядає можливість націоналізації підрозділу "Роснефти" через санкції США, - Reuters
22:00
Юлія Свириденко
Кабмін запускає цифрову екосистему для безробітних "Обрій"
21:54
Ексклюзив
Микола Княжицький
Польща не блокуватиме відкриття кластерів щодо вступу України до ЄС, - Княжицький
21:53
Володимир Зеленський
Росія повинна закінчити війну, інакше має припинитися її нафтовий експорт: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
21:50
Пентагон
Пентагон оголосив про передислокацію одного з бойових підрозділів з Європи до США
21:33
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Найскладніше на Покровському напрямку, в Купʼянську продовжуємо захищати позиції
21:32
Ексклюзив
Трамп на даху
Оптимістичні заяви Трампа щодо завершення війни дуже далекі від істини, - дипломат Шамшур
20:55
Огляд
TikTok
Чи настане кінець китайської епохи TikTok: Трамп і Сі Цзиньпін на порозі історичної угоди
20:38
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Це політичне замовлення з ОП": експертка з енергетики Кошарна про підозру ексочільнику Укренерго Кудрицькому
20:31
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Припинення бойових дій в інтересах як України, так і Росії
20:05
OPINION
Зустріч Трампа і Сі, найімовірніше, закінчиться нічим
20:04
віце-президент США Джей Ді Венс
"Його грубість мене зачепила": Венс пояснив, чому виник конфлікт із Зеленським в Овальному кабінеті
19:56
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
19:44
Куба
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
19:40
Ексклюзив
У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов
19:25
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени
19:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:54
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицького взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн
18:38
Ексклюзив
Білий Дім
Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
18:34
наркотики
Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
18:31
Ексклюзив
Костянтин Єлісєєв
Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв
18:21
Долари
Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн
18:02
OPINION
"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямку: що стоїть за активізацією окупантів і навіщо ворог створює ілюзію прориву
18:01
прапор, Євросоюз
Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі
18:01
Оновлено
Міністр оборони Бельгії пообіцяв "зрівняти Москву із землею", якщо Путін випустить ракету по Брюсселю. В посольстві РФ відреагували
Більше новин
