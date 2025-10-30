Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

"У Мирнограді не вщухають постійні обстріли, здебільшого це артилерійські обстріли й удари FPV- дронами. Ворог намагається або на бронетехніці, або малими групами просочитись в місто, але Сили оборони стримують ворога і не дають йому закріпитись. Іноді лінія зіткнення йде по межі міста", - зазначив Третяк.

Начальник Мирноградської міської військової адміністрації також додав, що у місті ще залишаються цивільні, але порахувати кількість наразі неможливо.

"Думаю, що не менше півтори тисячі людей ще залишаються в місті. Наразі дуже скрутно. Вже рік у місті немає ні світла, ні води, ні газу, ні опалення. Люди воду набирають у криницях. Завезти гуманітарну допомогу неможливо. Вся техніка, яка в’їжджає в місто, піддається атакам ворожих дронів", - наголосив Третяк.