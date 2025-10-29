Зеленський: Найскладніше на Покровському напрямку, в Купʼянську продовжуємо захищати позиції

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Детально говорили сьогодні з головнокомандувачем і начальником Генштабу про ситуацію на фронті – на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп’янську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу – на Олександрівському напрямку", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що під час спілкування із головкомом і начальником Генштабу було детально пропрацьовано й планування українських далекобійних операцій.

"Єдиний сценарій – це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і, головне, підтримка нашої армії, усіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні. Дякую всім, хто б’ється заради України, хто працює на оборону, на нашу державу, заради всіх наших людей, дякую всім, хто нам допомагає", - наголосив глава держави.